Dat suggereert het World Happiness Report waarin ons kikkerlandje dit jaar een plaatsje hoger eindigt dan vorig jaar.

Het gelukkigste land is Noorwegen, gevolgd door Denemarken, IJsland en Zwitserland. Finland staat op de vijfde plaats en wordt op de voet gevolgd door Nederland en Canada. Nieuw-Zeeland, Australië en Zweden maken de top tien gelukkigste landen compleet.

Onderaan

Helemaal onderaan de ranglijst bungelt de Centraal-Afrikaanse Republiek. Daarboven vinden we Burundi, Tanzania, Syrië en Rwanda.

VS en China

Wat verder opvalt, is dat de VS wat minder gelukkig is. Het land stond op de dertiende plaats, maar zakt weer een plekje. Ook in China zijn mensen – ondanks de economische groei – niet gelukkiger dan 25 jaar geleden.

Wat is geluk?

De onderzoekers bestudeerden het geluksgevoel van mensen in 155 landen. Om een beeld te krijgen van het geluksgevoel keken de onderzoekers naar het bruto binnenlands product per hoofd en de gezonde levensverwachting. Ook vroegen ze mensen om aan te geven hoeveel sociale steun ze ontvingen wanneer iets misging en in hoeverre ze de vrijheid hebben om hun eigen keuzes te maken. Ook moesten mensen aangeven hoe corrupt hun samenleving in hun optiek was.

Sociale steun

Dat mensen in de VS minder gelukkig worden, is volgens de onderzoekers te wijten aan minder sociale steun en toegenomen corruptie. Deze twee factoren verklaren tevens waarom de Scandinavische landen het veel beter doen. Dat het geluksgevoel in China – dat in 1990 in een vrije val raakte en sinds 2005 weer opkrabbelt – nog altijd niet veel beter is dan in 1990 is volgens de onderzoekers te wijten aan de groeiende werkeloosheid en wegkwijnende sociale vangnetten.

Een belangrijke conclusie die je op basis van het onderzoek kunt trekken, is dat rijkdom alleen niet genoeg is. Want er zijn verschillende landen die de afgelopen jaren rijker, maar niet gelukkiger zijn geworden. Dat komt volgens de onderzoekers, omdat geld maar tot op bepaalde hoogte gelukkig kan maken.