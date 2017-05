En wel met een auto die omgerekend op 1 liter brandstof van Amsterdam naar Praag kan rijden.

“Hier hebben we het hele jaar naartoe gewerkt, we zijn verschrikkelijk trots op dit resultaat,” vertelt Eeke de Jong, namens het studententeam dat de naam Green Team Twente draagt en verbonden is aan de Universiteit Twente. “We kunnen het nog steeds niet helemaal geloven. Onze auto en strategie waren top en dat heeft zich uitbetaald.”

Over de marathon

Duizenden studenten reisden met hun zelfgebouwde voertuigen naar Londen om daar op het equivalent van 1 kWh of 1 liter brandstof een zo groot mogelijke afstand af te leggen. Wie zou het verst komen en heeft dus de zuinigste auto gebouwd? Studenten konden in twee categorieën de degens kruisen: Urban Concept en Prototype. In laatstgenoemde categorie ligt de focus op het bouwen van een superefficiënt voertuig en doet het comfort van de bestuurder en passagiers er niet zo veel toe. In de Urban Concept-klasse moet een auto niet alleen superzuinig, maar ook praktisch en dus enigszins comfortabel zijn.

Top

In die laatste categorie deden de studenten van de Universiteit Twente mee. Ze hadden twee dagen de tijd om een geldig resultaat neer te zetten. De derde poging was het meest succesvol. De waterstofauto van de studenten reed een equivalent van 1 liter op 845 kilometer. Een nieuw record voor het team. Een nieuw Nederlands record. En goed genoeg om de Shell Eco Marathon te winnen! “We behoren nu definitief tot de Europese top!” stelt teamleider Vitto Bonnemayers.

De auto

De studenten zetten het fantastische resultaat neer met hun waterstofauto H2.Zero. Aan de auto is de afgelopen maanden flink geknutseld. Zo werd de versnellingsbak aangepast en kreeg de auto een op de Formule 1 geïnspireerd stuur. Ook werden er enkele aanpassingen doorgevoerd zodat de auto optimaal functioneerde op hellingen, afdalingen en scherpe bochten: kenmerken van het parcours in Londen.

De Shell Eco Marathon is in het leven geroepen om studenten te motiveren om actief mee te denken over het energievraagstuk en innovatieve transportoplossingen. Het moet uiteindelijk natuurlijk leiden tot een verduurzaming van de manier waarop wij onszelf verplaatsen. De kersverse winnaars van de Shell Eco Marathon dragen daar maar wat graag hun steentje aan bij. “Als we terug zijn in Nederland hopen we met ons resultaat een hype te creëren voor de mogelijkheden van het rijden op waterstof.”