De robots moesten hun meerdere erkennen in hun Chinese ‘soortgenoten’ en verloren de finale met 6-3.

Studenten van de TU Eindhoven waren met hun zelfgebouwde voetbalrobots afgereisd naar Japan, waar dit jaar de RoboCup plaatsvond (zie kader). En ze hebben de reis zeker niet voor niets gemaakt: pas in de finale kwam aan de zegereeks van de Nederlandse voetbalrobots een einde. Chinese voetbalrobots bleken te sterk.

De RoboCup Tijdens de RoboCup – een jaarlijks terugkerend toernooi – nemen zelfstandige robots het in verschillende ‘leagues’ tegen elkaar op. Naast de voetbalrobots strijden bijvoorbeeld ook zorgrobots tegen elkaar. Het doel van het toernooi? De ontwikkeling van zelfstandige robots in een stroomversnelling brengen. Heel concreet: de Robocup hoopt eraan bij te dragen dat de voetbalrobots in 2050 de menselijke WK-kampioenen kunnen verslaan.

De wedstrijd

In de eerste helft van de wedstrijd leken de Nederlandse en Chinese voetbalrobots nog aardig aan elkaar gewaagd te zijn. Het spel ging heen en weer en tegen de rust was het 2-1, in het voordeel van de Chinezen. Na de rust trokken de Chinezen het spel naar zich toe. Binnen twee minuten stond het 3-1. De Nederlandse robots leken even terug te komen toen ze nog een doelpunt maakten. Maar al snel was het 5-2. Vlak voor tijd slaagden de Nederlandse robots er nog in een bal in het doel van de tegenstander te ‘trappen’, maar de Chinezen sloegen gelijk terug. En op het moment dat het laatste fluitsignaal klonk, was het 6-3.

Terechte winst

Natuurlijk was dat even slikken voor de Eindhovenaren. Eén schrale troost: de Chinezen hadden de winst absoluut verdiend. “Water (de naam van het Chinese team, red.) was gewoon beter,” aldus teamcaptain Lotte de Koning. “We speelden onze beste wedstrijd van het toernooi, dus we zijn tevreden met onze prestatie.” Dat dat niet genoeg was, is vooral te wijten aan de snelheid en verdediging van het Chinese robotteam. “Ze verdedigden erg goed en gaven ons geen ruimte om te voetballen. Hun robots zijn ook zo snel, ze hebben een dribbel in huis waarmee ze ons af en toe voorbij konden rijden.”

Naast de voetbalrobots was ook een Eindhovense zorgrobot naar Japan afgereisd. En ook die robot – AMIGO genoemd – wist zilver te pakken. “We zaten er dichtbij, echt heel dichtbij,” stelt teamcaptain Matthijs van der Burgh, die een zorgrobot uit Duitsland er met de winst vandoor zag gaan. “We gaan volop aan de slag om volgend jaar wel te winnen.”