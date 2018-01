Het Nederlandse bedrijf Lightyear heeft een award gewonnen in aanloop naar de Consumer Electronics Show in Las Vegas. De startup lanceerde vorig jaar een uitgewerkt concept van een auto op zonne-energie.

Dit jaar presenteert Lightyear het eerste demomodel. In 2019 worden de eerste tien exemplaren uitgeleverd aan gelukkige kopers, die 119.000 euro (exclusief BTW) neertelden voor een luxe zonne-auto.

De ‘Climate Change Innovators Award’ gaat naar bedrijven die baanbrekende innovaties willen doorvoeren om zo klimaatverandering een halt toe te roepen. In totaal hebben zes bedrijven deze award gewonnen. Zij krijgen een mooi plekje op de technologiebeurs, namelijk in het Eureka Park.

De Lightyear One rijdt op zonne-energie die de auto zelf opwekt. Met een volle accu kan de auto tussen de 400 en 800 kilometer rijden. Het overschot aan energie dat de auto opwekt, kan worden afgestaan aan je woning. “Je kunt je ook voorstellen dat er straks bedrijven zijn die twintig van dit soort auto’s bezitten. Wanneer de auto’s op de parkeerplaats staan, kan de opgewekte zonne-energie dan bijvoorbeeld gebruikt worden om de airco in het kantoorpand van energie te voorzien,” vertelde Tessie Hartjes vorig jaar aan Scientias.nl. Zij is één van de oprichters van het bedrijf Lightyear.

Hartjes: “Het is een statement car: we willen hiermee vooral laten zien dat je op zonne-energie kunt rijden. Maar uiteindelijk moet die prijs natuurlijk wel omlaag. Uiteindelijk willen we de auto gaan verkopen in opkomende economieën. Zo willen we voorkomen dat de mensen daar straks in onze oude benzine- en dieselauto’s gaan rijden.”