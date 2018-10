De auto – die volledig op zonne-energie rijdt – kwam in acht dagen tijd het verst en legde 4030,4 kilometer af.

“We hebben echt alles gegeven,” aldus coureur Martijn Hoogelander die de door studenten van de TU Delft gebouwde zonne-auto over de finish reed. “We zijn super trots dat we dit hebben gepresteerd.”

Ziekte

Tijdens de Sasol Solar Challenge moesten studenten in hun zelfgebouwde zonne-auto van Pretoria naar Stellebosch rijden. De uitdaging? In acht dagen tijd zoveel mogelijk kilometers maken. Dat de Nederlandse studenten van het Nuon Solar Team er uiteindelijk met de winst vandoor gingen, is een klein wonder. Want tijdens de laatste dagen van de zonnerace zat er nogal het één en ander tegen. Zo werden vier teamleden geveld door ziekte.

Aanklacht

Eén van die zieken stapte twee dagen voor de finish – door uitputting, misselijkheid en duizeligheid ten gevolge van een voedselvergiftiging – per abuis in een strategievolgwagen van tegenstander Japan. De Japanners dienden daarop een klacht in wegens ‘privacybreuk’. De organisatie van de zonnerace gaf de Japanners gelijk en de Delftenaren moesten meer dan 100 afgelegde kilometers inleveren. Daardoor werd de voorsprong van de Japanners zodanig groot dat een inhaalslag onmogelijk leek.

Winst

Maar op de valreep wisten de Nederlanders dan toch de winst te pakken. “Het was een race vol tegenslagen, maar het hele team heeft bewezen over ontzettend veel veerkracht te bezitten,” aldus teamleider Jelle van der Lugt. “We bleven vertrouwen hebben en zijn vol voor de winst gegaan. Fantastisch dat het is gelukt.”

De Nederlandse zonne-auto wist uiteindelijk in acht dagen tijd 4030,4 kilometer af te leggen. En daarmee wonnen de Delftenaren nipt van de Japanners die in dezelfde periode 3941,4 kilometer aflegden. Het is niet de eerste keer dat de Delftenaren goud pakken. Dat lukte ze tijdens de vorige edities – in 2014 en 2016 – ook.