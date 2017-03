Het gaat om een nieuwe soort die onder meer lijkt te vertellen dat tyrannosaurussen geen lippen hadden.

De nieuwe soort heeft de naam Daspletosaurus horneri gekregen. De dino leefde tussen de 75,2 en 74,4 miljoen jaar geleden in wat nu Montana is. D. horneri was ongeveer negen meter lang, had een brede kop en at waarschijnlijk andere dino’s.

Geen lippen

De nieuw ontdekte dinosaurus kan onze kijk op de tyrannosaurus wel eens veranderen. Zo lijkt het erop dat D. horneri geen lippen had en de schedel bedekt was met grote, platte schubben. “Tyrannosaurussen blijken vergelijkbaar te zijn met krokodilachtigen als het gaat om de ruwe botten in hun snuiten en kaken, alleen het bot langs de tandenrij is glad” vertelt onderzoeker Thomas Carr. “We vonden geen enkel bewijs voor lippen in tyrannosaurussen, de ruwe textuur die bedekt wordt door schubben loopt bijna tot de tandenrij, waardoor geen ruimte was voor lippen.

Gevoelig

Een deel van de schedel van D. horneri – het deel achter de ogen – was bedekt met hoornachtig materiaal. De snuit van de dinosaurus was bovendien bijzonder gevoelig, denken de onderzoekers.

Wat de dinosaurus verder heel bijzonder maakt, is diens evolutionaire geschiedenis. De dinosaurus kwam direct voort uit zijn oudere verwante D. torosus. Deze tamelijk bijzondere vorm van evolutie wordt ook wel anagenese genoemd. Hierbij verandert een soort gaandeweg in een nieuwe soort.