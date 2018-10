De lander hield het langer vol dan verwacht.

Het einde voor de lander MASCOT die twee dagen geleden Ryugu bereikte, is alweer gekomen. Toch heeft de lander het langer uitgehouden dan voor mogelijk werd gehouden. Zo zou de missie in eerste instantie zo’n 16 uur duren, maar uiteindelijk struinde MASCOT meer dan 17 uur over het oppervlak van de planetoïde.

Andere landers op Ryugu Op dit moment hoppen er ook nog twee andere rovers op Ryugu rond die druk bezig zijn met het verzamelen van gegevens. En daar blijft het niet bij. Zo is de bedoeling dat er volgend jaar nog een andere lander op het oppervlak wordt gezet die het allemaal nog eens fijntjes overdoet. Met al deze data hopen de onderzoekers uiteindelijk meer te weten te komen over de vroegste dagen van ons zonnestelsel; en hoe deze zich heeft kunnen ontwikkelen tot de huidige staat.

Accu

Het had alles te maken met de accu aan boord van de lander, die na ongeveer 16 uur uitgeput zou zijn en stil zou vallen. Maar MASCOT wist niet van ophouden en plakte er nog gewoon een uurtje aan vast. En deze tijd heeft hij nuttig besteed. Zo kon hij nog een extra sprongetje doen naar een derde locatie waar hij nog meer data heeft verzameld. De bouwers zijn meer dan tevreden met het behaalde resultaat.

Foto

Voor het verzamelen van gegevens maakte de lander gebruik van vier instrumenten; een camera, radiometer – waarmee onder meer de oppervlaktetemperatuur kan worden vastgesteld -, een magnetometer – voor onderzoek naar het magnetisch veld – en een infrarood-spectrometer, die meer inzicht moet geven in de mineralogische samenstelling van de bodem. Met de camera maakte MASCOT met succes enkele foto’s. Op onderstaande foto is het oppervlak van Ryugu te aanschouwen. De foto werd gemaakt terwijl MASCOT neerdaalde op de planetoïde.

Derde locatie

MASCOT heeft uiteindelijk drie verschillende plekken bezocht en data verzameld. Even was de lander in moeilijkheden toen het geen hand voor ogen zag op de donkere planetoïde. Gelukkig kon hij zijn buigzame arm gebruiken om zichzelf opnieuw te positioneren en kon hij zijn verkenningstocht hervatten.

Na een kort leven van non-stop gegevens verzamelen, zit het werk er voor de lander dan nu toch echt op. Voordat de rover stilviel, heeft hij alle verzamelde data naar ruimtevaartuig Hayabusa2 verzonden, waar het veilig en wel opgeslagen ligt. Hier zit waarschijnlijk genoeg informatie tussen voor het onderzoeksteam om meer grip te krijgen op de bijzondere planetoïde Ryugu.