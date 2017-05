In de tunnels zijn honderden ingekerfde namen ontdekt, waaronder die van een Australische oorlogsheld.

De tunnels bevinden zich onder Salisbury Plain – waarop ook het beroemde Stonehenge te vinden is – in Wiltshire. Het netwerk van tunnels maakt deel uit van een gevechtsterrein dat tussen 1915 en 1918 werd gebruikt om soldaten te trainen. De soldaten werden op het oefenterrein – voor zover mogelijk – voorbereid op de loopgravenoorlog die op dat moment in Frankrijk en België gaande was.

De loopgraven

De Eerste Wereldoorlog werd voor een groot deel uitgevochten in loopgraven. Soldaten hielden zich in de smalle geulen schuil voor de bommen en kogels van de vijand. Tegelijkertijd werden er tunnels gegraven onder het niemandsland dat de vechtende partijen van elkaar scheidde. Men probeerde via die tunnels onder de vijandelijke loopgraven te komen en deze vervolgens met explosieven op te blazen.

Luisterposten

Dat de soldaten die op Salisbury Plain getraind werden, zich op dergelijke praktijken voorbereidden, is overduidelijk. Zo zijn er ‘luisterposten’ gevonden waar soldaten leerden om met behulp van stethoscopen de pikhouwelen die de vijand gebruikte om tunnels te graven tot onder de loopgraven, te horen. Ook zijn er bewijzen gevonden dat soldaten hier leerden om kleine explosieven te plaatsen en zo vijandelijke tunnels – met daarin de vijand – in te doen storten.

Unieke vondst

“Het is voor het eerst dat iemand tunnels heeft gevonden en opgegraven die gebruikt werden om geniesoldaten en mijnwerkers te trainen voor ze overzees werden uitgezonden,” vertelt archeoloog Martin Brown. “Onze opgravingen onthullen dit verhaal voor het eerst. Het feit dat we helemaal niet verwacht hadden dat we deze ondergrondse tunnels zouden vinden, laat zien dat er nog veel te ontdekken valt, zelfs van een eeuw geleden.”

Namen

In de tunnels zijn meer dan honderd namen gevonden die op de kalkwanden zijn geschreven of in de kalkwanden zijn gekerfd. Sommige namen zijn van mannen die gesneuveld zijn. Ook zijn namen van oorlogshelden en de naam van een overloper gevonden. Veel van deze namen zijn van mannen die uit de omgeving kwamen. Maar er zijn ook namen van Australiërs ontdekt. Een Australische Divisie trainde namelijk in 1916 in dit gebied. “Dit project is heel belangrijk, omdat het de jonge mannen die vrijwillig gingen vechten zonder dat ze goed wisten waar ze aan begonnen een naam en gezicht geeft. Veel van deze mannen brachten het ultieme offer nadat ze de halve wereld over gereisd waren om op Salisbury Plain te trainen en vervolgens naar het Westelijke Front te reizen.”

Oorlogsheld

Eén naam op de kalkwanden springt er echt uit. Het is de naam van Lawrence Carthage Weathers. Hij was een Australische oorlogsheld die in 1918 het Victoria Cross kreeg. Hij kreeg deze hoge Britse onderscheiding omdat hij met granaten een Duitse post vol machinegeweren had aangevallen. Hierbij werden de geweren in beslag genomen en 180 Duitsers gevangen genomen. Dat archeologen zijn naam en talloze granaatfragmenten in de tunnels hebben teruggevonden bewijst volgens Brown “dat Weathers zijn dodelijke vaardigheden hier leerde.”

In totaal hebben archeologen zo’n acht kilometer aan tunnels blootgelegd. In de tunnels troffen ze naast namen ook granaten (waaronder enkele nog niet afgegane exemplaren), voedselblikken en munitie aan.