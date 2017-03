De neus van een gemiddelde Noord-Europeaan heeft een andere vorm en grootte dan de neus van een Oost-Aziaat of West-Afrikaan. Hoe komt dit?

Uit onderzoek van Arslan Zaidi en Mark Shriver van de staatsuniversiteit van Pennsylvania blijkt dat lokale klimaatcondities de evolutie van de neus deels beïnvloedden. De wetenschappers onderzochten neuzen van mensen in verschillende gebieden, zoals West-Afrika, Zuid-Azië, Oost-Azië en Noord-Europa. Ze keken specifiek naar de grootte en vorm van neuzen. In het paper in het wetenschappelijke vakblad PLOS Genetics staat dat klimaatcondities deels hebben bepaald hoe de neus evolueerde.

Toch spelen meer factoren mee. Denk bijvoorbeeld aan schoonheidsidealen. Wanneer een brede neus mooier gevonden wordt door een volk, dan krijgen mensen met brede neuzen meer kinderen, waardoor steeds meer mensen een brede neus hebben.

Gezondheidsrisico’s

Op basis van de resultaten opperen de onderzoekers dat het interessant is om uit te pluizen wat voor impact het heeft als iemand in een ander gebied dan zijn voorouders leeft. Wat gebeurt er als een Noord-Europeaan met een smalle neus in het tropisch regenwoud gaat wonen. Ervaart hij hier dan nadelen van? Heeft hij dan een verhoogd risico op bepaalde ziekten? Vragen die interessant zijn om te beantwoorden, omdat steeds meer mensen in andere gebieden dan hun voorouders wonen.