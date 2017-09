De sonde zal het object tot 3500 kilometer naderen en dat moet heel gedetailleerde beelden opleveren.

Op 1 januari 2019 moet het gebeuren. Dan scheert ruimtesonde New Horizons langs het Kuipergordelobject 2014 MU69. En NASA heeft nu bekend gemaakt op welke afstand dat allemaal gebeuren gaat. Als alles volgens plan gaat, zal New Horizons op het moment dat deze het dichtst bij MU69 in de buurt is, slechts 3500 kilometer van het oppervlak van het Kuipergordelobject verwijderd zijn. Daarmee is de minimale afstand tussen MU69 en New Horizons zo’n drie keer kleiner dan de afstand waarop de ruimtesonde in 2015 langs dwergplaneet Pluto scheerde.

Alternatief scenario

Overigens houdt NASA wel een slag om de arm. Het is namelijk best mogelijk dat op een later moment besloten wordt om New Horizons toch niet zo dicht bij MU69 in de buurt te laten komen. Dan wordt het alternatieve vluchtplan actief en zal de sonde het Kuipergordelobject tot een afstand van zo’n 10.000 kilometer naderen. Maar ook in dat scenario is de afstand tussen MU69 en New Horizons kleiner dan de afstand tussen de ruimtesonde en Pluto in 2015. Voor dit alternatieve vluchtplan kan gekozen worden als straks bijvoorbeeld blijkt dat rond MU69 nogal wat puin te vinden is dat een risico kan vormen voor de ruimtesonde.

Op het moment dat New Horizons MU69 bereikt, is deze zo’n 1,5 miljard kilometer van Pluto verwijderd. En de afstand tot de aarde bedraagt dan zo’n 6,5 miljard kilometer. Nog nooit heeft een ruimtesonde op zo’n grote afstand van de aarde een planetair object ontmoet.

Details

Natuurlijk hopen we dat de omgeving van MU69 schoon is en New Horizons dicht bij het Kuipergordelobject in de buurt kan komen. In dat geval kunnen we namelijk verbluffend gedetailleerde beelden van het oppervlak van MU69 verwachten waarop details van 70 meter en groter te zien zijn (ter vergelijking: op de beelden die New Horizons van Pluto maakte, zijn de kleinste details zo’n 183 meter groot). “We zijn van plan om dichter bij MU69 in de buurt te komen om beelden met een nog hogere resolutie te kunnen verkrijgen,” vertelt onderzoeker Alan Stern. Hij voorspelt dat dit deel van de missie tot spectaculaire bevindingen gaat leiden.

Overigens is in dit stadium nog volstrekt onduidelijk wat New Horizons precies aan gaat treffen als deze wat dichter bij MU69 in de buurt komt. Recent onderzoek suggereert voorzichtig dat het Kuipergordelobject uit twee delen bestaat die al dan niet aan elkaar geplakt zitten. Maar verder is veel nog onduidelijk. “We gaan echt ergens naartoe waar nog niemand ooit geweest is,” benadrukt onderzoeker Helene Winters.