Niemand had eigenlijk verwacht dat de sonde dat nu – van 160 miljoen kilometer afstand! – al zou kunnen.

New Horizons zet op dit moment koers naar kuipergordelobject Ultima Thule, waarvan niemand eigenlijk precies weet wat daar aangetroffen gaat worden. Maar de Long Range Reconnaissance Imager (LORRI) van ruimtesonde New Horizons doet op dit moment al een tipje van de sluier. Want tegen alle verwachtingen in was het instrument in staat om een klein, schemerig object te zien op meer dan 100 miljoen kilometer afstand.

Sterren

De ruimtesonde stuurde 48 foto’s via NASA’s Deep Space Network naar huis, waar onderzoekers vervolgens nauwkeurig het materiaal doorspitte. Gemakkelijk was het vinden van Ultima Thule op één van deze foto’s echter niet. “Op het beeld zijn enorm veel sterren te zien, waardoor het moeilijk is om het object te detecteren,” zegt onderzoeker Hal Weaver. “Het is als het zoeken naar een speld in een hooiberg.”

Ultima Thule

Uiteindelijk lukte het het team toch om Ultima Thule op één van de afbeeldingen op te sporen. “Op deze eerste beelden is Ultima Thule te zien als een bult aan de zijkant van een ster,” legt Weaver uit. “Naarmate het ruimtevaartuig dichterbij komt, zal Ultima makkelijker te zien zijn en ook helderder worden.” Uit de foto’s is nog niet te achterhalen hoe het kuipergordelobject er precies uitziet. Dat zal ergens in de komende maanden duidelijk moeten worden. Het is op dit moment dus nog even gissen naar hoe groot het object precies is en welke vorm het zal hebben. Zo zou het best kunnen dat Ultima Thule uit één object bestaat dat pindavormig is, maar kan het ook zomaar uit twee delen bestaan.

Glimp

Deze eerste glimp van de bestemming van New Horizons is erg belangrijk. Zo helpen deze observaties het ruimteteam om nauwkeurig de koers te bepalen naar het kuipergordelobject. Al moet toch gezegd worden dat de astronomen al goed op weg waren. Zo blijkt uit de nieuwe afbeeldingen dat Ultima Thule zich precies op de plek bevindt die het team – dankzij data verzameld door de Hubble Space Telescoop – al berekend had.

Naar verwachting zal New Horizons op 1 januari 2019 Ultima Thule ontmoeten. Een bijzonder moment, want nog niet eerder heeft een ruimtesonde een bezoek gebracht aan zo’n afgelegen hemellichaam. Zo ligt het kuipergordelobject op maar liefst 6,5 miljard kilometer van ons vandaan. Een spannende ruimtereis, waarbij nog veel vragen op dit moment onbeantwoord zijn. Het is nog even geduld hebben en dan gaan we het volgend jaar allemaal zien!