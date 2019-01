Het verlossende woord is daar. De scheervlucht langs Ultima Thule is een succes!

Dat heeft NASA zojuist bekend gemaakt.

Confirmed! @NASANewHorizons flew by the most distant object ever visited by a spacecraft. Congratulations to the New Horizons team, @JHUAPL and the Southwest Research Institute for making history yet again! pic.twitter.com/t47BOmo7c1 — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 1 januari 2019

Succes

In een livestream laten onderzoekers betrokken bij de New Horizons-missie weten dat de sonde een teken van leven heeft gegeven waaruit blijkt dat deze in goede gezondheid is. En dat niet alleen. We weten inmiddels ook dat de sonde barstensvol data zit. En daarmee kan de scheervlucht nu al als een succes worden bestempeld.

De data

De komende tijd zal de door New Horizons verzamelde data richting de aarde worden gestuurd en krijgen we beetje bij beetje een beter beeld van Ultima Thule: een object waarvan we tot op heden vrijwel niets weten. Het belooft een prachtige ontdekkingsreis te worden waarbij Ultima Thule – naarmate we meer data binnenkrijgen – gaandeweg verandert van een vage vlek in een heuse wereld waarvan we talloze aspecten tot in detail kunnen bestuderen.

Het zal zeker zo’n 20 maanden duren voor alle data binnen is. Gelukkig hoeven we niet zo lang te wachten op de eerste foto’s. Die worden namelijk later vandaag al verwacht. Dus stay tuned!