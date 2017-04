We zijn er bijna! Nog zo’n 782 miljoen kilometer te gaan en dan arriveert New Horizons bij Kuipergordelobject 2014 MU69.

Het is een lange reis van Pluto naar 2014 MU69. Maar New Horizons is inmiddels wel over de helft, zo laat NASA weten. Vannacht rond een uur of twee (Nederlandse tijd) was New Horizons exact net zo ver van Pluto verwijderd als van 2014 MU69: een slordige 782,45 miljoen kilometer!

Reistijd

Grappig weetje: pas later deze week – op 7 april – zal New Horizons ook qua reistijd op de helft zijn. Dat lijkt gek: waarom is de sonde nu op de helft wat betreft het aantal kilometers en is deze pas over vijf dagen op de helft van zijn reistijd? Het heeft alles te maken met de zon die met zijn zwaartekracht aan de sonde trekt. Hierdoor gaat de sonde – die zich weghaast van de zon – steeds ietsje trager vooruit. En daarom duurt het iets langer voor hij ook qua reistijd halverwege is.

WIST JE DAT… …waarnemingen van ruimtetelescoop Hubble erop wijzen dat de volgende bestemming van New Horizons rood is

Even terugblikken

In juli 2015 scheerde New Horizons rakelings langs Pluto. Het leverde een schat aan informatie op die New Horizons in de 16 maanden na de scheervlucht geleidelijk aan naar de aarde heeft gestuurd. Maar dat is niet het enige waar New Horizons zich na de scheervlucht langs Pluto mee bezig heeft gehouden. De sonde heeft ook onderzoek gedaan naar een tiental Kuipergordelobjecten. Eigenlijk heeft de sonde dan ook sinds de scheervlucht geen rust gekend: hij is al bijna 2,5 jaar actief. Maar daar komt later deze week verandering in. NASA zal de sonde dan in een ‘winterslaap’ brengen die zo’n 157 dagen duurt.

Ver weg

New Horizons is op dit moment zo’n 5,7 miljard kilometer van de aarde verwijderd. Dat betekent dat alle commando’s die vanaf de aarde naar New Horizons worden gestuurd zo’n vijf uur en 20 minuten onderweg zijn alvorens ze de ruimtesonde bereiken.

Ondertussen haast New Horizons zich met een snelheid van zo’n 51.500 kilometer per uur voort. De scheervlucht langs 2014 MU69 staat gepland voor 1 januari 2019. Het belooft een recordbrekende vlucht te worden: nog niet eerder heeft de mensheid zo’n afgelegen hemellichaam van dichtbij bestudeerd.