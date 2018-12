Ultima Thule, we komen eraan!

Nog iets meer dan drie dagen en dan scheert New Horizons langs het Kuipergordelobject Ultima Thule. De sonde zal Ultima Thule op slechts 3500 kilometer afstand passeren. Dat betekent dat de afstand tussen New Horizons en Ultima Thule tijdens de scheervlucht veel kleiner is dan in juli 2015, toen New Horizons langs Pluto scheerde.

Foto’s

En in een nieuw update laat missieleider Alan Stern weten dat we – met een beetje geluk – ook veel betere foto’s mogen verwachten van Ultima Thule dan we tot op heden van Pluto hebben. Stern onthult dat gepoogd zal worden om foto’s met een resolutie van 35 meter per pixel te maken. Ter vergelijking: de beste foto’s van Pluto hebben een resolutie van zo’n 70-80 meter per pixel. Of het gaat lukken om zulke hogeresolutiebeelden van Ultima Thule te maken, is nog even spannend.

Commando’s

Terwijl NASA al droomt van spectaculaire beelden van Ultima Thule, maakt Mission Control overuren. Stern onthult dat er dagelijks door New Horizons gemaakte beelden van Ultima Thule binnendruppelen. Deze worden gebruikt om naar het Kuipergordelobject te navigeren en de scheervlucht zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Op basis van nieuwe informatie kunnen de commando’s die New Horizons naar Ultima Thule moeten brengen, worden aangepast. Die commando’s kunnen tot een dag voor de scheervlucht daadwerkelijk plaatsvindt, nog iets worden aangepast.

Het onbekende

Wat we precies gaan zien als New Horizons langs Ultima Thule scheert, blijft in nevelen gehuld. In dit stadium weten we niet eens hoe het Kuipergordelobject eruitziet. Laat staan dat we iets kunnen zeggen over de samenstelling en historie ervan. “Wat zullen we aantreffen als we een oude bouwsteen van planeten die sinds het ontstaan van ons zonnestelsel, 4,5 miljard jaar geleden, uitstekend bewaard is gebleven, gaan verkennen?” vraagt Alan Stern zich hardop af. “Niemand weet het.”

Reden genoeg om deze missie op de voet te volgen. Dat kan natuurlijk via Scientias.nl: we houden je de komende dagen op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen. Het moment suprême volgt op 1 januari, om 6.33 uur (Nederlandse tijd). Dan scheert New Horizons langs Ultima Thule. Rond die tijd is er hopelijk via NASA (zie kader), maar in ieder geval via het YouTube-kanaal van John Hopkins Applied Physics Laboratory een live-uitzending te zien met daarin onder meer simulaties van de scheervlucht. Later in de middag – rond 15.45 uur (Nederlandse tijd) – wordt naar verwachting een eerste signaal van New Horizons opgevangen en krijgen we meer duidelijkheid over hoe de scheervlucht is verlopen. Ook dat wordt live uitgezonden. Net als de persbriefing die aan het eind van de middag (Nederlandse tijd) plaatsvindt. Tijdens die briefing wordt meer verteld over de status van het ruimtevaartuig. Ook worden enkele nieuwe foto’s vrijgegeven. De eerste onderzoeksresultaten worden een dag later verwacht.