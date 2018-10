NASA is nog altijd van plan om op slechts 3500 kilometer afstand langs het Kuipergordelobject te scheren.

Ruimtevaartuig New Horizons zet nog altijd koers naar een mysterieus object dat de bijnaam Ultima Thule heeft gekregen. Hoe het object er precies uitziet, weet niemand. Nog drie maanden, en dan zal New Horizons langs het verre kuiperbeltobject scheren. Om dit voor elkaar te krijgen, voerde het ruimtevaartuig een drie-en-een-halve minuut durende manoeuvre uit, om zo recht op Ultime Thule af te stevenen.

Manoeuvre

De baancorrectie vond plaats op ongeveer 6,35 miljard kilometer afstand van de aarde. Hiermee zet New Horizons een nieuw record: nog nooit eerder paste een ruimtevaartuig zo ver van huis zijn koers aan. De manoeuvre was mogelijk dankzij foto’s van de Long Range Reconnaissance Imager (LORRI), aan boord van New Horizons. Deze beelden geven belangrijke informatie prijs over de positie van New Horizons ten opzichte van Ultima Thule en helpen het team te bepalen waar het ruimtevaartuig naartoe moet.

Scheervlucht

De bedoeling is dat New Horizons op slechts 3500 kilometer afstand langs Ultima Thule zal scheren. En dat plan is nog steeds haalbaar. Echter is het hierbij wel belangrijk dat de timing perfect is. “De laatste navigatie-foto’s hebben bevestigd dat Ultima binnen ongeveer 500 kilometer van zijn verwachte positie is, dat is uitzonderlijk goed,” zegt onderzoeker Fred Pelletier. Deze bevestiging is erg belangrijk, omdat New Horizons met hoge snelheid en heel dicht langs het oppervlak van het kuiperbelt-object zal scheren. “De beelden helpen ons om de positie en de timing van de scheervlucht te bepalen,” legt onderzoeker Derek Nelson uit. “En deze eerste beelden geven ons het vertrouwen dat Ultima zich precies bevindt waar we het object verwachten.”

New Horizons schrijft met het bezoek aan het mysterieuze kuiperbeltobject geschiedenis.

Ultima Thule ligt op zo’n 6,6 miljard kilometer van de aarde vandaan en is hiermee het verste object ooit dat door een ruimtevaartuig bezocht gaat worden. Op dit moment bevindt New Horizons zich op ‘slechts’ 112 miljoen kilometer van Ultima Thule en stevent met een noodvaart op het object af. Als alles meezit, zullen de twee elkaar een halfuur na middennacht op 1 januari 2019 ontmoeten.