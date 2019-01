En nu is het wachten op een teken van leven én de eerste beelden.

Vanmorgen om 6.33 uur (Nederlandse tijd) is ruimtesonde New Horizons op slechts 3500 kilometer afstand langs Kuipergordelobject Ultima Thule gevlogen. Een moment waar velen naar uit hebben gezien, maar dat tot op heden in nevelen gehuld is. Niemand weet nog of de scheervlucht goed is verlopen en New Horizons alles heeft kunnen doen waar vooraf op gehoopt is.

Geduld

De komende uren zit er niets anders op dan rustig af te wachten. Met het oog op de enorme afstand tussen New Horizons en de aarde duurt het even voor signalen afkomstig van de ruimtesonde op aarde arriveren. Een eerste teken van leven wordt rond 16.30 uur (Nederlandse tijd) verwacht, zo laat missiemanager Alice Bowman op Twitter weten.

New Horizons just completed all radio science uplinks and released the DSN stations. Next up is the Phone Home Jan 1 10:30am EST. Ultima ready for close up! — Alice Bowman (@plutoport) 1 januari 2019

Nagelbijten

Het is momenteel echt nagelbijten. Want de scheervlucht langs Ultima Thule is zeker geen gemakkelijke opgave. Nog nooit hebben onderzoekers een ruimtesonde op zo’n grote afstand van de aarde rakelings langs een object – waarvan we niet eens precies weten hoe het eruitziet – laten scheren. En succes is allesbehalve gegarandeerd.

Feestje

Maar dat weerhield de mensen achter de New Horizons-missie er niet van om rondom de scheervlucht alvast een feestje te bouwen. En hoe! Behalve enkele wetenschappers kwam ook astrofysicus en Queen-ster Brian May aan het woord. Hij heeft speciaal voor de scheervlucht langs Ultima Thule een gloednieuw lied geschreven met de toepasselijke titel ‘New Horizons’ (beluister het lied hieronder).

Maar het echte feestje wordt ongetwijfeld later vandaag pas gevierd als New Horizons een teken van leven geeft en blijkt dat de scheervlucht volgens plan is verlopen.

De foto’s

Niet lang na dat eerste teken van leven worden ook nieuwe foto’s van Ultima Thule verwacht. Het gaat dan om beelden die kort voor de scheervlucht zijn gemaakt. In de dagen die volgen, worden foto’s verwacht die tijdens en kort na de scheervlucht zijn gemaakt. In de periode erna druppelen de gegevens die de sonde tijdens de scheervlucht heeft verzameld langzaam binnen. Naar verwachting kan het wel twee jaar duren voor alle data binnen is!

Approximately 2 years to get it all down depending on tracking allocation. First images pre approach likely Jan 1. Post closest approach I think will be shared Jan 2 & 3. https://t.co/AobS4a70yr — Alice Bowman (@plutoport) 31 december 2018

Het betekent dat New Horizons ons tot diep in 2020 kan blijven verrassen met nieuwe bevindingen. Hoe gaaf is dat? Voor nu lijkt het echter raadzaam om niet te veel op de zaken vooruit te lopen. Eerst dat geruststellende teken van leven maar eens opvangen!