De kans dat de ruimtesonde op 1 januari 2019 langs niet één, maar twee Kuipergordelobjecten scheert, lijkt steeds groter te worden.

Ruimtesonde New Horizons was nog maar net langs Pluto gescheerd toen onderzoekers al een volgende bestemming kozen: Kuipergordelobject 2014 MU69. Nog niet eerder heeft een ruimtesonde een bezoek gebracht aan zo’n afgelegen hemellichaam: 2014 MU69 is maar liefst 6,5 miljard kilometer van ons verwijderd. En die grote afstand maakt 2014 MU69 hartstikke mysterieus: de huidige telescopen zijn niet krachtig genoeg om het Kuipergordelobject in beeld te brengen en dus is het gissen hoe groot MU69 is, welke vorm deze heeft en hoe de directe omgeving eruitziet.

Sterbedekkingen

Maar onderzoekers hebben nu een manier gevonden om voorafgaand aan de scheervlucht toch meer over MU69 te weten te komen. Ze observeerden op 3 juni en 10 en 17 juli drie nog verder van ons verwijderde sterren terwijl MU69 daarvoor langs bewoog.

Met z’n tweetjes

Inmiddels zijn ook de gegevens van de laatste sterbedekking binnen en (deels) geanalyseerd. En met elke sterbedekking werd duidelijker: MU69 is hartstikke bijzonder. Zo zijn er nu sterke aanwijzingen dat het Kuipergordelobject uit twee hemellichamen bestaan die heel dicht om elkaar heen draaien of zelfs gefuseerd zijn (zoals vermoedelijk ook Rosetta’s komeet overkwam).

Helemaal zeker zijn onderzoekers niet. Zo kan MU69 – afgaand op de nieuwste observaties – ook nog steeds één object zijn, maar dan wel eentje met een bijzondere vorm. Zo zou MU69 een sferoïde kunnen zijn: een hemellichaam dat de vorm van een rugbybal heeft en waar een flinke hap uit is genomen.

Omvang

Ook kunnen onderzoekers op basis van de nieuwe waarnemingen meer zeggen over de omvang van MU69. Zo zou deze niet langer zijn dan dertig kilometer. En als het object uit twee delen bestaat, zouden deze delen elk een diameter hebben van hooguit 15 tot 20 kilometer.

Spectaculair

“Deze nieuwe bevinding is simpelweg spectaculair,” stelt onderzoeker Alan Stern. “De vorm van MU69 is uitdagend en kan opnieuw een primeur zijn voor New Horizons die mogelijk voor het eerst een binair object in de Kuipergordel gaat bezoeken. Ik kon niet blijer zijn met de resultaten van de sterbedekkingen die een wetenschappelijke goudmijn beloven.”

En zo neemt de nieuwsgierigheid naar MU69 dag na dag toe. Het goede nieuws is dat de afstand tot het Kuipergordelobject tegelijkertijd steeds kleiner wordt. Op dit moment is New Horizons nog zo’n 638 miljoen kilometer van MU69 verwijderd. En over iets minder dan 17 maanden vindt dan eindelijk de ontmoeting plaats tussen MU69 en de sonde die eerder de geheimen van Pluto ontrafelde.