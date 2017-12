En dus gaat de sonde mogelijk niet twee, maar drie objecten in één keer ontmoeten!

Eerder werd al bekend dat 2014 MU69 – het Kuipergordelobject waar New Horizons over iets meer dan een jaar langs zal scheren – waarschijnlijk uit twee delen bestaat óf de vorm van een pinda heeft. En nieuw onderzoek suggereert nu dat het Kuipergordelobject nog een flinke verrassing voor ons in petto heeft. Er zijn namelijk aanwijzingen gevonden dat 2014 MU69 een maantje heeft!

Dipje

De onderzoekers trekken die voorzichtige conclusie op basis van waarnemingen die in juni en juli zijn gedaan. In die periode bewoog het verre object herhaaldelijk voor enkele nog verder van ons verwijderde sterren langs en dat bood onderzoekers de gelegenheid om meer over 2014 MU60 te weten te komen. Tijdens één van die overgangen detecteerden de onderzoekers een klein dipje in het licht van één van de sterren dat mogelijk verklaard kan worden door de aanwezigheid van een maan.

Drie objecten?

Het zou kunnen betekenen dat New Horizons straks niet langs één, maar mogelijk twee of zelfs drie (als 2014 MU69 uit twee delen bestaat) objecten scheert. “Een tweeledig object met een kleiner maantje zou ook de veranderingen in de positie van MU69 die we tijdens de verschillende overgangen hebben gezien, kunnen verklaren,” stelt onderzoeker Marc Buie. Hij benadrukt dat het echter allemaal “heel suggestief is”.

De scheervlucht

Hoe MU69 er echt uitziet en of deze daadwerkelijk een klein maantje heeft: dat zullen we pas weten als New Horizons dichterbij komt. En dat duurt nog even. Op 1 januari 2019 zal de ruimtesonde langs het Kuipergordelobject scheren. Tot die tijd stellen onderzoekers echter alles in het werk om meer over het verre object te weten te komen. Alle informatie die in aanloop naar de scheervlucht verzameld wordt, kan immers gebruikt worden om te voorspellen wat New Horizons gaat tegenkomen en helpen om de veiligheid van de sonde te garanderen.

Daarnaast maakt de informatie die nu verzameld wordt, natuurlijk hartstikke nieuwsgierig. “Zelfs van grote afstand wordt deze wereld naarmate we deze nader bestuderen, steeds interessanter en geweldiger,” stelt Buie.