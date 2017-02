Voor het eerst sinds de herfst van 2015 heeft New Horizons zijn koers weer ietsje aangepast.

De sonde zette zijn stuwmotoren gedurende 44 seconden aan. Hierdoor veranderde de snelheid van de sonde met zo’n 44 centimeter per seconde, oftewel iets minder dan 1 mijl per uur. “Eén mijl per uur lijkt niet veel,” vertelt onderzoeker Alan Stern. Maar de kleine manoeuvre zal in de 23 maanden die New Horizons nog naar MU69 onderweg is, een groot verschil maken.

Vier manoeuvres

De laatste keer dat New Horizons zijn koers wijzigde, was eind 2015. Toen werden er vier manoeuvres uitgevoerd om de sonde koers te laten zetten naar MU69. Daar moet New Horizons op 1 januari 2019 arriveren.

2014 MU69

New Horizons werd in 2006 gelanceerd en scheerde in juli 2015 langs Pluto en zijn manen. Het leverde prachtige foto’s en een schat aan informatie op over de dwergplaneet waar we nog zo weinig van af wisten. En nu gaat de sonde dus nog een Kuipergordelobject bezoeken: het in 2014 ontdekte MU69. Ook van dit Kuipergordelobject weten we heel weinig. Recente observaties suggereren dat het net als Pluto roodkleurig is.

New Horizons is inmiddels meer dan 5,6 miljard kilometer van de aarde verwijderd en heeft dus nog heel wat kilometers voor de boeg. Maar terwijl de sonde onderweg is, neemt deze ook de tijd om onderzoek te doen. Zo maakte New Horizons in de afgelopen weken foto’s van zes Kuipergordelobjecten. De foto’s zullen nieuwe informatie opleveren over de vorm, oppervlaktekenmerken en eventuele manen van deze objecten. De beelden worden in de komende weken op aarde verwacht.