Je humeur knapt er meteen van op, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

We voelen ons allemaal weleens rot. Hoewel de drang om dat gelijk met jan en alleman op Twitter te delen niet zo voor de hand liggend is, blijkt het toch een positieve invloed te hebben.

Ik-voel-me-rot tweet

In een nieuwe studie analyseerden onderzoekers van onder andere de Wageningen Universiteit de gemoedstoestand van bijna 75.000 mensen afgespiegeld in hun Twitterberichten. In totaal werden er meer dan een miljard Twitterberichten bekeken. En een interessante trend werd zichtbaar. Zo zagen de onderzoekers dat voorafgaand aan het schrijven van een ‘Ik voel me rot’ tweet, het humeur van de desbetreffende persoon slechter werd. Echter klaarde het humeur onmiddellijk op nadat de tweet op Twitter was gedeeld.

Wist je dat… …leugens zich zes keer sneller op Twitter verspreiden dan de waarheid? Zo blijken leugens 70% meer kans te hebben om geretweet te worden dan verhalen die wel kloppen.

Noem je emotie!

De negatieve emotie bouwt dus langzaam op, tot de uiting van de emotie, en verdwijnt vervolgens snel. “We vermoeden dat dit komt door de uiting zelf, maar ook door de reacties op een ‘Ik-voel-me-rot tweet’,” legt de Wageningse onderzoeker Ingrid van Leemput uit. Het onderzoek benadrukt daarnaast de kracht van het zogeheten ‘affect labeling’, oftewel je emotie benoemen. Dit verlaagt namelijk de impact. “Voel je je rot, zeg het hardop. Of schrijf het van je af en zet het op Twitter,” zegt Van Leemput.

Positieve tweets

Bij positieve tweets zit het net ietsje anders. “We zien een aanzienlijk verschil tussen het verloop van positieve, en negatieve emoties,” zegt Van Leemput. Voorafgaand aan een positief twitterbericht (bijvoorbeeld een ‘ik voel me heel gelukkig’ berichtje) is er een kortstondige toename van een positief gevoel. Nadat hierover getwitterd is, neemt de emotie gestaag af. Ook blijkt dat over het algemeen vrouwen gemiddeld iets positiever tweeten dan mannen.

“We zien dus dat zodra emoties worden geuit, zowel negatief als positief, deze weer neutraliseren,” vat Van Leemput samen. Echter blijkt het uiten van negatieve gevoelens het beste te werken; zo neutraliseert deze emotie zich het snelst.