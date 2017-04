Dankzij een nieuw apparaatje is het mogelijk om water uit relatief droge lucht te halen. Deze waterverzamelaar heeft alleen een beetje zonlicht nodig om te werken.

Het apparaatje heeft een kilo aan metaal-organische roosters (MOFs) aan boord. Dit zijn materialen die zijn opgebouwd uit organische moleculen en metaalionen. De roosters hebben poriën op nanoschaal. Bij een luchtvochtigheid van twintig tot dertig procent kan het prototype in twaalf uur tijd bijna drie liter water uit de lucht halen en opslaan. Niet verkeerd!

“Misschien zijn we in de toekomst niet meer aangesloten op een waterleiding”, mijmert wetenschapper Omar Yaghi van de universiteit van Californië in Berkeley. “Iedereen heeft dan zo’n apparaat op het dak van zijn huis staan.”

De afgelopen decennia zijn er al 20.000 verschillende metaal-organische roosters uitgevonden. Het voordeel van deze materialen is dat er allerlei gassen en vloeistoffen opgeslagen kunnen worden in de minuscule poriën. Zo kan een tank met metaal-organische roosters drie keer zoveel methaan opslaan als een normale tank.

Zo werkt het

Het apparaat werkt als volgt: ’s nachts neemt de luchtvochtigheid toe en wordt waterdamp opgeslagen in de MOFs. Overdag komt zonlicht binnen. Dit zonlicht verwarmt de metaal-organische roosters. Hierdoor wordt de opgeslagen waterdamp naar een condensator geduwd, die dezelfde temperatuur heeft als de buitenlucht. De waterdamp condenseert, waarna het vloeibare water in de ontvanger druppelt.

Overleven dankzij dit apparaat

Wetenschappers denken dat het apparaat op te schalen én te verbeteren is. “We tonen hiermee aan dat iemand in de woestijn kan overleven dankzij dit apparaat”, zegt ingenieur Evelyn Wang. “Zo heeft een mens een blikje water per dag nodig om te overleven. Ons apparaat verzamelt deze hoeveelheid binnen een uur.”