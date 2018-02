Vrouwen met kinderen hebben kortere telomeren.

In onze celkernen bevinden zich onze chromosomen, die opgebouwd zijn uit DNA. Aan het uiteinde van elk chromosoom bevindt zich een telomeer: een soort kapje dat ons DNA beschermt. Deze telomeren hebben echter niet het eeuwige leven; elke keer als een cel zich deelt, neemt de lengte van de telomeren af. Op een gegeven moment zijn de telomeren dan ook zo kort, dat een cel zich niet meer delen kan. Vanaf dat moment begint de cel te verouderen, waarna deze uiteindelijk sterft. Door te kijken naar de lengte van telomeren kunnen we dan ook een goed beeld krijgen van onze biologische leeftijd of de leeftijd op cellulair niveau.

Nieuw onderzoek

Eerder onderzoek heeft korte telomeren al in verband gebracht met verschillende chronische gezondheidsproblemen en sterfte. Maar nu zijn onderzoekers nagegaan welk effect het krijgen van kinderen op de lengte van telomeren heeft. En ze ontdekten dat het krijgen van kinderen bij vrouwen verband houdt met kortere telomeren, zo meldt het blad Human Reproduction.

4,2 procent korter

De onderzoekers baseren zich op de gegevens van 1954 vrouwen die tussen de 20 en 44 jaar oud waren. Van elke vrouw was bekend hoeveel kinderen zij had. Ook werd de lengte van de telomeren vastgesteld. De resultaten waren overduidelijk. De telomeren van vrouwen die minstens één kind hadden, waren gemiddeld zo’n 4,2 procent korter dan die van vrouwen die geen kinderen hadden.

Cellulaire veroudering

Volgens de onderzoekers suggereer het “dat het krijgen van kinderen samenhangt met een versnelde cellulaire veroudering”. En een behoorlijke veroudering ook. Zo heeft het krijgen van kinderen een grotere negatieve impact op de telomeren dan bijvoorbeeld overgewicht of roken, aldus de onderzoekers.

Hoewel de resultaten vrij eenduidig lijken, houden de onderzoekers toch een slag om de arm. Ze wijzen erop dat er nog maar weinig onderzoek gedaan is naar het effect dat het moederschap op de telomeren heeft en pleiten voor een vervolgonderzoek.