Nieuwe observaties suggereren dat een object onlangs werd ontdekt, groot genoeg is om als dwergplaneet te worden geclassificeerd.

Eind vorig jaar kondigden onderzoekers de ontdekking van 2014 UZ224 aan. Het hemellichaam bevindt zich nog voorbij Pluto, op maar liefst 13,6 miljard kilometer afstand van de zon. Het licht dat het object reflecteert doet er maar liefst dertien uur over om de aarde te bereiken. 2014 UZ224 zou tussen de 400 en 1200 meter groot zijn.

Wat is een dwergplaneet? We spreken van een dwergplaneet als het object rond de zon cirkelt, geen maan is, zijn baan en omgeving niet heeft schoongeveegd en voldoende massa heeft om een bijna ronde vorm aan te nemen. Voorbeelden van dwergplaneten zijn: Pluto, Ceres, Eris, Makemake en Haumea.

Wat is het?

Grote vraag was natuurlijk: wat is dit voor object? De ontdekkers opperden voorzichtig dat het een dwergplaneet kon zijn. Maar helemaal zeker wisten ze dat niet. Want of 2014 UZ224 dit stempel mag dragen, hangt onder meer af van de omvang van het object (zie kader). En zoals je hierboven kon lezen, heeft de geschatte omvang van 2014 UZ224 een flinke foutmarge.

635 kilometer

Een nieuw onderzoek brengt daar echter verandering in. Met behulp van het Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) hebben onderzoekers 2014 UZ224 nog eens uitgebreid bestudeerd. En die observaties wijzen uit dat het object ongeveer 635 kilometer groot is. Ter vergelijking: dat is ongeveer tweederde van de diameter van dwergplaneet Ceres.

Rond

Met een omvang van 635 kilometer zou het object voldoende massa hebben om een ronde vorm aan te nemen. En daarmee lijkt het er toch sterk op dat wetenschappers met 2014 UZ224 een nieuwe dwergplaneet ontdekt hebben!

Donker en koud

De waarnemingen van ALMA wijzen daarnaast uit dat 2014 UZ224 ongeveer 13 procent van het zonlicht dat het object raakt, reflecteert. Ook is het hemellichaam zeer koud. “We berekenden dat het object ongelofelijk koud is, slechts ongeveer 30 graden Kelvin.” Daarmee ligt de temperatuur maar nipt boven het absolute nulpunt.

WIST JE DAT… …er stemmen opgaan om de definitie van ‘planeet’ te herzien ? Als de initiatiefnemers hun zin krijgen, zou Pluto niet langer tot de dwergplaneten behoren.

Vervolgonderzoek zal uit moeten wijzen of 2014 UZ224 daadwerkelijk een dwergplaneet is. Mocht dat het geval zijn, dan zal deze hoogstwaarschijnlijk niet de boeken ingaan als de laatste dwergplaneet die de mensheid in de buitenste regionen van het zonnestelsel ontdekt. Wetenschappers verwachten dat ons zonnestelsel nog veel meer dwergplaneten herbergt. Het opsporen van deze objecten is nog niet zo eenvoudig. Ze bevinden zich immers ver weg en reflecteren doorgaans maar weinig licht. Behalve dwergplaneten zou aan de rand van ons zonnestelsel ook nog een heuse planeet op ontdekking wachten. We hebben het natuurlijk over planeet X.