Er is geen enkele aanwijzing dat het gebruik van een mobiele telefoon tot hersenbeschadigingen bij het ongeboren kind leidt.

Dat stellen Noorse onderzoekers in het blad BMC Public Health. Ze baseren zich op data van 45.389 moeders en hun kinderen. De moeders hielden tijdens hun zwangerschap bij hoe vaak ze hun mobiele telefoon gebruikten. En de hersenontwikkeling van de kinderen werd bestudeerd op het moment dat ze drie en vijf jaar oud waren.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat er geen enkel bewijs is dat het gebruik van een mobiele telefoon tijdens de zwangerschap nadelige gevolgen heeft voor de taalvaardigheid, communicatieve en motorische vaardigheden van het kind. “De zorgen dat de foetus schade oploopt door elektromagnetische velden zoals die door mobiele telefoons worden gegenereerd, worden met name staande gehouden door berichtgeving over experimentele studies onder dieren, met inconsistente resultaten,” vertelt onderzoeker Eleni Papadopoulou. “Hoewel dit onderzoek gebaseerd is op observaties, onderschrijven onze resultaten de hypothese dat het gebruik van de mobiele telefoon tijdens de zwangerschap nadelige effecten heeft op de taal-, communicatie- en motorische vaardigheden van het kind, niet.”

Positieve impact

Sterker nog: “Onze studie onthult voor het eerst dat het gebruik van de mobiele telefoon een positieve impact kan hebben,” aldus onderzoeker Jan Alexander. Zo wordt het gebruik van de mobiele telefoon ten tijde van de zwangerschap onder meer geassocieerd met een kleiner risico op achterblijvende motorische en grammaire vaardigheden. Overigens wil dat nog niet zeggen dat er sprake is van een causaal verband en het gebruik van een mobiele telefoon tijdens de zwangerschap de kans op motorische problemen verkleint. “We denken dat het effect waarschijnlijk verklaard kan worden door factoren die we in deze studie niet hebben meegenomen en die een impact hebben op het gebruik van de mobiele telefoon én de neuro-ontwikkeling van het kind.”

De onderzoekers hopen dat hun studie enige bezorgdheid die onder zwangere vrouwen omtrent het gebruik van mobiele telefoons kan leven, wegneemt. “Onze grootschalige studie voorziet ons van bewijs dat het gebruik van mobiele telefoons tijdens de zwangerschap niet samenhangt met een vergrote kans op het aantasten van de neuro-ontwikkeling van de foetus. De voordelige effecten waar we melding van maken, moeten met zorg geïnterpreteerd worden (…) maar onze resultaten zouden in ieder geval de zorgen die moeders hebben omtrent het gebruik van hun mobiele telefoon ten tijde van de zwangerschap moeten verminderen.”