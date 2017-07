Oh..en het kan ook gebruikt worden om astronauten te beschermen tegen potentieel dodelijke straling. Win-win!

Het materiaal – beschreven in het blad Advanced Functional Materials – is ontwikkeld door onderzoekers van de Australian National University en is heel bijzonder. Wanneer je de temperatuur van het materiaal verandert, veranderen namelijk ook de optische eigenschappen. Verwarm het materiaal en het reflecteert licht. Verwarm het materiaal niet en het laat hetzelfde type licht door. Het materiaal is daarnaast superdun: honderden lagen ervan zouden op het puntje van een naald passen. Daarnaast kan het materiaal op elk oppervlak worden aangebracht.

Maar wat kun je nu met dit bijzondere materiaal? Nou, het zou bijvoorbeeld op het ruimtepak van astronauten kunnen worden aangebracht. “Onze uitvinding kent veel verschillende potentiële toepassingen, zoals het beschermen van astronauten of satellieten met een ultradun laagje dat zo aangepast kan worden dat het gevaarlijke ultraviolette of infrarode straling reflecteert,” legt onderzoeker Mohsen Rahmani uit.

Maar het materiaal heeft – met wat aanpassingen – nog meer mogelijkheden. Zo zou het materiaal aangepast kunnen worden zodat het reageert op zichtbaar licht. Een dergelijk materiaal kan bijvoorbeeld wat dichter bij huis worden toegepast: in jouw badkamer. “Je kunt bijvoorbeeld een badkamerraam hebben dat on demand verandert in een spiegel,” vertelt onderzoeker Andrey Miroshnichenko. “Of je zou de hoeveelheid licht die in de verschillende seizoenen door je ramen valt kunnen controleren.”