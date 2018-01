Dáár is dat zesde zintuig.

Verschillende dieren zijn in staat om infecties bij soortgenoten op te merken. Hartstikke handig: want als je weet wie een ziekte onder de leden heeft, kun je dat individu mijden en de kans dat je de ziekte zelf oploopt, verkleinen.

Mensen

Grote vraag is natuurlijk: kunnen mensen dat ook? Daar was eigenlijk nog nooit echt onderzoek naar gedaan. Maar Zweedse onderzoekers hebben daar nu verandering in gebracht. En hun bevindingen zijn bijzonder interessant. De studie suggereert namelijk dat ook mensen in staat zijn om zieke soortgenoten te detecteren.

Experiment

De onderzoekers verzamelden 22 gezonde proefpersonen en gaven ze een injectie. Ongeveer de helft van de proefpersonen kreeg zo wat de onderzoekers een ‘bacteriële stimulus’ noemen, toegediend. Deze bacteriën veroorzaakten een ontsteking en zorgden ervoor dat het immuunsysteem in actie kwam. De andere helft ontving een placebo. Twee uur later werd er van elke proefpersoon een foto gemaakt en die foto werd getoond aan een tweede groep proefpersonen. Deze proefpersonen werd gevraagd de zieke mensen op de foto’s aan te wijzen.

Ziekte-radar

De proefpersonen presteerden beter dan wanneer ze zouden gokken, wat er sterk op wijst dat ze een ‘ziekte-radar’ bezaten. Maar waar liet die ‘radar’ zich dan door leiden? Voornamelijk door aanwijzingen op het gezicht, zo schrijven de onderzoekers in het blad Proceedings of the Royal Society B. “Acuut zieke mensen hadden volgens de onwetende observators blekere lippen en een blekere huid, een gezwollen gezicht, meer hangende mondhoeken, meer hangende oogleden, rodere ogen.” Ook zagen ze er vermoeider uit.

Al met al suggereert het onderzoek dat “mensen in staat zijn om acuut zieke individuen in een oogopslag op basis van foto’s te detecteren en dat ze zich daarbij laten leiden door een aantal aanwijzingen op het gezicht”. Maar het onderzoek roept ook wel een aantal vragen op. Zo willen de onderzoekers graag weten of het mogelijk is om de ziekte-radar van mensen te verbeteren, bijvoorbeeld door een bepaalde training aan te bieden. Ook vragen ze zich af of we op vergelijkbare wijze ook andere soorten aandoeningen kunnen detecteren en of alle mensen hier even goed in zijn of dat er verschillen zijn tussen mensen van verschillende etnische groeperingen.