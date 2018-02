Liggen er echt twee geheime kamers achter de tombe verstopt?

Dat suggereerden twee eerdere onderzoeken in het graf van Toetanchamon in ieder geval wel. Onderzoekers stelden toen door middel van radarscans vast dat er een geheime kamer achter de noordelijke wand van de grafkamer verschuilt ligt. Ook achter de westelijke wand zou een verborgen ruimte zijn gevonden. Maar om toch het zekere voor het onzekere te nemen, zijn onderzoekers gister begonnen met een derde radarscan in het graf van de jonge farao.

Meer weten? Scientias.nl interviewde in 2016 egyptoloog Olaf Kaper over de geheime kamers. Ook was hij bij de Conferentie in Egypte aanwezig. Lees hier het interview!

Conferentie

De meningen waren zwaar verdeeld tijdens de Internationale Conferentie in 2016. Archeologen van over de hele wereld kwamen destijds in Egypte bij elkaar om de eerste twee radarscans te bespreken. Niet iedereen leek er toen van overtuigd te zijn dat er daadwerkelijk twee geheime ruimtes achter de grafkamer schuilgingen. Uiteindelijk rolden uit de conferentie een aantal aanbevelingen. Eén daarvan was door middel van een nieuwe radarscan wederom onderzoek te doen.

Radarscans

En dat onderzoek is gister van start gegaan. Het maken van nieuwe radarbeelden zal ongeveer een week duren. Deze zullen vervolgens nauwkeurig worden bestudeerd en geanalyseerd om een goed, en gedetailleerd resultaat te waarborgen. De gegevens zullen worden vervaardigd met een een state of the art apparaat, die de tombe volledig intact zal laten.

Wat als er echt twee geheime kamers blijken te bestaan?

Dat zou een ontzettend interessante ontdekking zijn. De grafkamer van Toetanchamon is al zonder enige twijfel de belangrijkste archeologische vondst van de twintigste eeuw. Maar het uitsluitsel over het bestaan van de twee kamers zal ook gelijk zal leiden naar een nieuwe vraag: wat ligt er dan in die kamers verborgen? Uit de eerdere scans bleek dat er organisch materiaal en metalen objecten verscholen liggen. Archeologen speculeren er al lustig op los. Zou hier misschien Nefertiti – de vrouw van de vader van Toetanchamon – begraven kunnen liggen?

Maar voordat we daarover na gaan denken, moet eerst alle twijfel over het al dan niet bestaan van de geheime kamers weggenomen worden. Drie keer is scheepsrecht zullen we maar zeggen: misschien dat er nu voor eens en voor altijd duidelijkheid komt.