Niet slecht voor een soort die van oorsprong in vrij kleine groepen leefde.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van York. In de studie werden de deelnemers getest op hoeveel gezichten ze zich konden herinneren uit hun persoonlijke leven en de media.

Kleine groepen

Uit de studie blijkt dat we opvallend veel gezichten kunnen onthouden. Opmerkelijk, aangezien we van oudsher in slechts kleine groepen van ongeveer honderd mensen leefden. Maar de bevindingen suggereren dat we in staat zijn om duizenden gezichten te onthouden die we in de moderne wereld tegenkomen – zowel in het echt, als op televisie. “Het vermogen om verschillende mensen van elkaar te onderscheiden is duidelijk belangrijk,” zegt onderzoeker Rob Jenkins. “Het stelt je in staat om het gedrag van anderen bij te houden en om je eigen gedrag daaraan aan te passen.”

Studie

In het onderzoek kregen de deelnemers een uur de tijd om zoveel mogelijk mensen waarvan ze het gezicht kunnen herkennen uit hun persoonlijke leven – zoals mensen met wie ze naar school gingen, collega’s en familie – op te schrijven. Daarna kregen ze nog een keer een uur om bekende gezichten, zoals acteurs, politici en andere beroemdheden neer te pennen. De deelnemers kregen ook duizenden foto’s van beroemde mensen te zien en moesten aanwijzen welke zij herkenden.

Resultaten

Het onderzoek richtte zich alleen op het aantal gezichten dat de deelnemers echt konden thuisbrengen. En uit de resultaten blijkt dat de deelnemers tussen de 1.000 en 10.000 gezichten herkennen. “Dit bereik kan verklaard worden doordat sommige mensen een natuurlijke aanleg hebben voor het onthouden van gezichten,” legt Jenkins uit. “Er zijn verschillen in hoeverre mensen op gezichten letten en hoe ze de informatie verwerken.” De onderzoekers hebben nog geen grens gevonden in hoeveel gezichten de hersenen aankunnen.

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers in de studie was 24. Een boeiend vervolgonderzoek zou zijn om te achterhalen of leeftijd ook invloed heeft op het aantal gezichten dat we kunnen onthouden. “Het zou interessant zijn om te zien of er een piekleeftijd is voor het aantal gezichten dat we kennen,” zegt Jenkins. “Misschien stapelen de gezichten die we kunnen thuisbrengen gedurende ons leven zich op, maar het zou ook kunnen dat we gezichten na een bepaalde leeftijd beginnen te vergeten.”