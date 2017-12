En wel met een vrij heftig dieet.

Zelfs mensen die de ziekte al jaren hebben, kunnen er dankzij zo’n dieet vanaf komen. Dat schrijven Engelse onderzoekers in het blad The Lancet. “De resultaten zijn heel opwindend,” vindt onderzoeker Roy Taylor. “En ze kunnen de manier waarop diabetes type 2 behandeld wordt, revolutioneren.”

Twee groepen

De onderzoekers deelden de 298 diabetespatiënten in twee groepen in. De ene groep kreeg standaard eerstelijnszorg. De andere groep ging op een strikt dieet. Gedurende drie tot vijf maanden aten de mensen in deze groep voedsel dat weinig calorieën, maar wel alle benodigde voedingswaarden herbergde. Daarbij en daarna konden de diabetespatiënten rekenen op de begeleiding en steun van hun huisarts die gericht was op gewichtsverlies of -handhaving.

Afvallen

Bij veel diabetespatiënten vlogen de kilo’s eraf. En dat bleek een enorme impact te hebben op hun ziekte. Bij 86 procent van de mensen die 15 kilo of meer kwijtraakten, was sprake van remissie, wat betekent dat ze geen ziekteverschijnselen meer vertoonden. Datzelfde gold voor 57 procent van de mensen die tussen de 10 en 15 kilo kwijtraakten en 34 procent van de mensen die tussen de 5 en 10 kilo verloren. Zo’n 45,6 procent van de mensen die het strikte dieet drie tot vijf maanden volgden, kon zelfs stoppen met de medicatie die ze vanwege hun diabetes gebruikten.

“Substantieel gewichtsverlies resulteert in een afname van het vet in de lever en alvleesklier, waardoor deze organen weer normaal gaan functioneren”

Lever en alvleesklier

“Het onderzoek borduurt voort op de onderliggende oorzaak van de aandoening,” legt Taylor uit. “Substantieel gewichtsverlies resulteert in een afname van het vet in de lever en alvleesklier, waardoor deze organen weer normaal gaan functioneren. Wat wij zien, is dat gewicht verliezen niet alleen verband houdt met het beter onder controle houden van diabetes type 2; significant gewichtsverlies kan ook resulteren in blijvende remissie.”

Geen patiënt meer

Dat geldt zelfs voor mensen die al jaren met de ziekte worstelen. Dat blijkt wel uit het verhaal van Isobel Murray (65 jaar oud) die aan het onderzoek deelnam en na vier maanden kon stoppen met haar medicatie die ze al twee tot drie jaar nodig had. “Toen de dokters mij vertelden dat mijn alvleesklier weer werkte, voelde dat fantastisch. Het was echt geweldig. Ik zie mezelf niet meer als een diabetespatiënt, ik ga nog steeds naar alle controles, maar voel me geen patiënt meer.”

Het onderzoek is hoopgevend. De studie gaat echter gewoon door. “Zodat we de effecten die deze aanpak op lange termijn heeft, beter kunnen begrijpen,” stelt dr. Elizabeth Robertson. Zo willen de onderzoekers nog uitzoeken of de remissie ervoor zorgt dat mensen ook op latere leeftijd beschermd zijn tegen gezondheidsproblemen die met diabetes in verband worden gebracht. Daarnaast moet vervolgonderzoek uitwijzen wie er het meeste baat heeft bij deze aanpak.

Diabetespatiënten wordt overigens sterk afgeraden om op eigen houtje af te gaan vallen. Dat moet altijd in overleg met een arts, zo benadrukken de onderzoekers.