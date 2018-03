Het ligt niet aan jou.

Wie een selfie maakt, houdt de camera relatief dicht bij het gezicht. En dat verstoort het beeld en dus de selfie die daaruit voortkomt. Dat tonen onderzoekers aan met behulp van een speciaal voor de gelegenheid ontwikkeld wiskundig model.

30 procent bredere neus

Het model onthult dat de gemiddelde selfie – gemaakt op een afstand van zo’n 30 centimeter van het gezicht – ervoor zorgt dat de neus zo’n 30 procent breder lijkt dan wanneer je dezelfde foto van een afstand van zo’n 1,5 meter maakt. En het topje van de neus lijkt op een selfie zo’n 7 procent breder.

Het lijkt misschien een tamelijk ludiek onderzoek. Maar dat is het zeker niet, zo legt onderzoeker Boris Paskhover uit. Hij is gespecialiseerd in plastische chirurgie en vertelt dat patiënten die uit zijn op een neuscorrectie hem regelmatig een selfie laten zien om uit te leggen waarom ze ontevreden zijn met hun neus. “Jongvolwassenen zijn continu selfies aan het maken die ze op sociale media kunnen zetten en denken dat die foto’s een goed beeld geven van hoe zij er echt uitzien (…) Ik wil ervoor zorgen dat ze zich realiseren dat wanneer ze een selfie maken, ze eigenlijk in een draagbare lachspiegel kijken.”

Vertekend beeld

Paskhover hoopt dat mensen in het vervolg wat beter nadenken wanneer ze hun selfie – en daarmee hun uiterlijk – beoordelen. Want zo’n selfie geeft dus letterlijk een vertekend beeld. En wanneer mensen zich daar niet van bewust zijn, kan dat grote gevolgen hebben. Het kan ertoe leiden dat mensen – en dan met name jongeren, die geneigd zijn hun zelfbeeld grotendeels op selfies te baseren – ontevreden zijn met zichzelf. Wat weer kan leiden tot emotionele problemen. En het kan mensen er dus zelfs tot aanzetten om een plastische ingreep te ondergaan.

De selfie als drijvende kracht achter het aanvragen van zo’n ingrijpende operatie: het lijkt vergezocht. Maar eerder liet de American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery al weten dat zo’n 55% van de chirurgen aangeeft dat mensen zich bij hen melden voor een plastische ingreep zodat ze daarna mooiere selfies kunnen maken.