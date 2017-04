Het stelsel moet na de oerknal een extreme groeispurt hebben doorgemaakt die indruist tegen alle heersende theorieën.

Een internationaal team van astronomen – waaronder ook onderzoekers van de Universiteit Leiden – heeft een resuachtige sterrenstelsel ontdekt. De wetenschappers presenteren de ontdekking vandaag in het blad Nature.

Reusachtige baby

Het sterrenstelsel draagt de naam ZF-COSMOS-20115 en stamt uit de tijd dat het universum zo’n 1,6 miljard jaar oud (oftewel piepjong) was. Het sterrenstelsel is reusachtig. Dat betekent dat het kort na de oerknal extreem gegroeid moet zijn. “Het reuzenstelsel is te vergelijken met een baby van honderd kilo met een baard,” vertelt onderzoeker Ivo Labbé. “Het stelsel is zwaarder dan onze Melkweg en stopte met het vormen van nieuwe sterren toen het heelal pas zo’n 1 miljard jaar jong was. Ter vergelijking: onze Melkweg is al meer dan twintig keer zo lang aan het groeien.”

Nog veel vragen

Hoe het stelsel in zo’n korte tijd zo groot heeft kunnen worden, weten de astronomen niet. Dat is met de huidige theorieën namelijk niet te verklaren. Die theorieën gaan er vanuit dat sterrenstelsels minder dan tien procent van het gas benutten. Maar ZF-COSMOS-20115 moet om in korte tijd zo groot te zijn geworden bijna al het gas in zijn omgeving hebben omgezet in sterren.

Op dit moment is ZF-COSMOS-20115 nog een vreemde eend in de bijt, maar de onderzoekers verwachten dat dat gaat veranderen. Ze denken dat er nog meer van zulke sterrenstelsels zijn en hopen ze met de nieuwe generatie telescopen – waaronder de James Webb-telescoop – op te kunnen sporen. Dan moet ook duidelijk worden hoe deze reusachtige ‘baby’s met baard’ het levenslicht zien.