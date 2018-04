En met succes!

Dit weekend klom het nieuwe SpaceShipTwo Vss Unity vastgeklemd aan het WhiteKnightTwo VMS Eve-vliegtuig naar een hoogte van iets meer dan 14.000 meter. Daar liet het vliegtuig de Vss Unity los. Na een paar seconden kwam de raketmotor van Vss Unity tot leven. Razendsnel klom het vaartuig omhoog, waarbij het zelfs even sneller reisde dan het geluid. Op een hoogte van zo’n 26,5 kilometer werd de terugreis ingezet. Het laatste deel van de terugreis gleed de Vss Unity naar beneden om vervolgens keurig op de landingsbaan uit te komen.

Tegenslag

Het was de eerste aangedreven testvlucht sinds 2014: het jaar waarin Virgin Galactic een enorme tegenslag te verwerken kreeg, toen SpaceShipTwo Vss Enterprise – de voorganger van Vss Unity – crashte. Eén van de piloten kwam om het leven. De andere piloot raakte zwaargewond. Dat de testvlucht afgelopen weekend goed ging, moet dan ook een enorme opluchting zijn geweest voor Richard Branson, eigenaar van Virgin Galactic. “Back on track!” zo twitterde hij kort nadat Vss Unity heelhuids was geland.

Data

Tijdens de testvlucht van Vss Unity is een schat aan data verzameld. De komende tijd zullen die gegeven geanalyseerd worden. De uitkomsten ervan worden gebruikt om het ruimtevaartuig nog verder te verbeteren.

Het is de opmaat naar meer. Uiteindelijk hoopt Virgin Galactic namelijk de ruimte te ontsluiten en talloze ruimtetoeristen aan boord van een SpaceShipTwo de ruimte in te schieten. Daar kunnen zij niet alleen gewichteloosheid ervaren, maar ook genieten van een prachtig uitzicht. Voor dat avontuur – dat waarschijnlijk slechts enkele uren duurt – moet wel diep in de buidel worden getast. Een ruimtereis bij Virgin Galactic zal naar schatting al snel meer dan 160.000 euro kosten.