En het is…een paard.

Tijdens opgravingen stuitten archeologen op de resten van een paard dat in het jaar 79 na Christus – net als de rest van Pompeii en omgeving – bedekt werd met een dikke laag as. Het paard stierf en na verloop van tijd verging zijn lichaam. Het enige wat overbleef, waren de botten én een holte in de materialen – onder meer as – die het paard in de loop der tijd omringd hadden. Om een beter beeld te krijgen van hoe het paard er bij leven uitzag, hebben onderzoekers die achtergebleven holte volgegoten met gips. Het afgietsel vertelt ons meer over het meest recente slachtoffer van de Vesuvius-uitbarsting dat in Pompeii is aangetroffen.

Groot paard

Zo blijkt het paard ongeveer 1,5 meter hoog te zijn geweest. Dat betekent dat het paard voor die tijd – een tijd waarin de paarden kleiner waren dan nu – behoorlijk fors was. Het wijst er volgens de archeologen op dat er in Pompeii en omgeving bewust met grote paarden gefokt werd om gaandeweg steeds grotere dieren te verkrijgen.

Tuig

Alles wijst erop dat het gevonden paard van grote waarde was voor zijn eigenaar. Zo werd nabij de schedel van het paard een met bronzen en ijzeren onderdelen versierd paardentuig gevonden.

Nobel ras

Uit geschriften van de agronoom Lucius Iunius Moderatus Columella weten we dat paarden in de tijd waarin de Vesuvius uitbarstte in verschillende categorieën werden onderverdeeld, waarbij de nobele rassen – die paarden leverden voor het circus en de sport – bovenaan prijkten. Het paard dat in Pompeii is ontdekt, moet tot deze categorie worden gerekend, aldus de archeologen. Het paard gaf – mede door zijn omvang – een indicatie van de rijkdom van zijn eigenaar. Maar ondanks zijn grote symbolische waarde, onderging het dier hetzelfde lot als veel andere paarden die in 79 na Christus in de stallen van Pompeii stonden.

Gezondheid

De archeologen zijn voornemens het paard nog verder te bestuderen. Zo zullen onder meer de skeletresten nog aan onderzoek worden onderworpen. Op basis daarvan kan mogelijk meer gezegd worden over de gezondheid van het dier.

Al met al is het een unieke vondst. Het paard gaat bovendien de boeken in als één van de weinige in Pompeii teruggevonden dieren waarvan een gipsen afgietsel is gemaakt.