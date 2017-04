Het poollicht kennen we allemaal. Maar dit flikkerende paarskleurige licht was tot voor kort nog niemand opgevallen.

En dat is best vreemd. “Steve blijkt eigenlijk heel vaak voor te komen,” vertelt onderzoeker Eric Donovan.

De foto’s

Donovan kwam het nieuwe type poollicht op het spoor toen hij in gesprek raakte met de Alberta Aurora Chasers. Het is een groep op Facebook, bestaande uit mensen die geïnteresseerd zijn in het poollicht en dat – bijvoorbeeld middels foto’s – vastleggen. Donovan bekeek enkele van die foto’s en stuitte toen op iets wat hij nog nooit had gezien: een paarskleurige strook licht.

Poollicht Poollicht ontstaat wanneer geladen deeltjes afkomstig van de zon door het aardmagnetisch veld in de buurt van de noord- en zuidpool worden afgebogen. De deeltjes dringen vervolgens met hoge snelheid de atmosfeer nabij de polen binnen en botsen op verschillende gassen. Daarbij ontstaat het veelkleurige licht dat wij poollicht noemen.

Steve

Omdat niemand wist wat het was, maar er wel veelvuldig over gesproken werd, besloot men het mysterieuze verschijnsel een gemakkelijke naam te geven: Steve. Ondertussen spitten de Alberta Aurora Chasers in opdracht van Donovan door hun foto’s op zoek naar meer beelden van Steve. Donovan zelf dook in de gegevens verzameld door de Swarm-satellieten. Deze drie satellieten bestudeerden het magnetisch veld van de aarde en Donovan hoopte dat zij meer konden vertellen over de Steve die de Alberta Aurora Chasers hadden gefotografeerd. En hij had geluk.

Veranderingen

Eén van de satellieten bleek op het moment dat Steve acte de présence had gegeven en gefotografeerd werd net over te vliegen. Tijdens die vlucht had de satelliet gegevens verzameld over Steve en zijn omgeving. “Gegevens van het instrument dat het elektrisch veld bestudeert, laat duidelijke veranderingen zien,” vertelt Donovan. “De temperatuur op 300 kilometer hoogte springt naar 3000 graden Celsius en de gegevens onthullen een 25 kilometer breed gaslint dat met een snelheid van 6 kilometer per seconde naar het westen beweegt.” Terwijl de materie aan beide zijden van het gaslint een snelheid van zo’n 10 meter per seconde heeft.

Acroniem

Met die bijzondere eigenschappen is Steve zeker een nieuw fenomeen. Een fenomeen dat nu opgescheept zit met de tamelijk doodgewone naam Steve. Wetenschappers weten daar echter wel raad mee. Er is inmiddels voorgesteld om Steve als een acroniem te zien. Het zou dan staan voor Strong Thermal Emmission Velocity Enhancement.

Ondertussen blijft Steve onderwerp van gesprek. Want er zijn nog veel onbeantwoorde vragen. Onduidelijk is bijvoorbeeld nog hoe de temperatuur in Steve zo hoog kan oplopen.