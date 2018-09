En verkleint ook nog eens de kans dat de huidkanker terugkeert.

In de studie voegden de onderzoekers een molecuul genaamd Diprovocim toe aan een vaccin tegen kanker. Dit vaccin dienden ze vervolgens toe aan muizen met een melanoom – een vorm van huidkanker. En goed nieuws. Want uit de experimenten blijkt dat deze vaccins de kans op herstel kunnen vergroten. De bevindingen werden gepubliceerd in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

Vaccin Het vaccin met Diprovocim hoeft niet rechtstreeks in de tumor te worden geïnjecteerd. In plaats daarvan dienden de onderzoekers het toe in het spierweefsel van de muizen. De muizen kregen twee doses, met een tussenpoos van zeven dagen.

100% overlevingskans

In het onderzoek werden muizen bestudeerd die allemaal een agressief melanoom hadden. Ze werden in drie groepen gesplitst: acht muizen kregen alleen een vaccin tegen kanker, acht ontvingen hetzelfde vaccin met de toevoeging van Diprovocim en acht kregen het vaccin met een ander aanvullend middel genaamd alum. Na 54 dagen bleek dat de muizen die het vaccin met Diprovocim hadden gekregen, een overlevingskans van 100% hadden. Van de muizen die alleen het kankervaccin hadden ontvangen, overleefden geen een het. De groep met alum had een 25% overlevingskans.

Diprovocim

Het molecuul Diprovocim heeft dus zichtbaar een positief effect. Maar wat doet het precies? In feite wordt het molecuul aan een vaccin toegevoegd om het immuunrespons van het lichaam te activeren. Het zorgt ervoor dat kanker bestrijdende cellen naar de gebieden met tumoren worden getrokken.

Bestrijden

Daarnaast zorgt het vaccin met Diprovocim er ook voor dat het immuunsysteem tumorcellen bestrijdt wanneer ze terugkomen. Zo probeerden de onderzoekers het melanoom bij de genezen muizen te laten terugkeren. Zonder succes. “Net zoals een vaccin het lichaam kan leren om externe ziekteverwekkers te bestrijden, traint dit vaccin het immuunsysteem om achter de tumor aan te gaan,” legt onderzoeker Dale Boger uit. Het nieuwe vaccin verkleint dus de kans dat de huidkanker terugkomt.

In de toekomst willen de onderzoekers het vaccin verder testen. Zo willen ze bijvoorbeeld bestuderen hoe het werkt in combinatie met andere kankertherapieën.