Het medicijn legt de energiecentrale van kankercellen stil.

De onderzoekers duiden de behandeling kortweg aan als UJ3 en hebben deze reeds getest op ratten en menselijke kankercellen. En met succes.

Slokdarmkanker

UJ3 blijkt bijvoorbeeld net zo goed tegen menselijke slokdarmkankercellen te werken als chemotherapie. Dat is bemoedigend, omdat van deze kankercellen bekend is dat ze na verloop van tijd resistent worden voor sommige vormen van chemotherapie.

Cisplatine

Daarnaast blijkt dat UJ3 net zo goed in staat is om kankercellen te doden als het medicijn cisplatine wanneer sprake is van borst- of huidkanker. UJ3 heeft echter een streepje voor op cisplatine doordat een tien keer kleinere dosis nodig is om datzelfde resultaat te behalen. “Ook richt het zich meer op kankercellen, waardoor minder gezonde cellen worden gedood,” vertelt onderzoeker Marianne Cronjé. Een ander voordeel is dat UJ3 sowieso veel minder giftig is dan veel bestaande kankerbehandelingen.

Energie

Het nieuwe medicijn heeft dus behoorlijk wat voordelen ten opzichte van bestaande behandelingen. Maar hoe werkt het nu eigenlijk precies? UJ3 lijkt de energiecentrales – mitochondriën – van kankercellen aan te vallen, waardoor deze als het ware geprogrammeerd worden om dood te gaan. Vervolgens helpt UJ3 de kankercellen daar nog een handje bij door een enzym af te geven dat onder meer het commandocentrum ontmantelt.

Als UJ3 in de toekomst tegen kanker wordt ingezet, zou dat kunnen betekenen dat patiënten – dankzij de verminderde giftigheid, lagere dosis en betere focus op kankercellen – minder bijwerkingen ondervinden van de behandeling. Maar de behandeling is ook nog eens relatief goedkoop. Het medicijn is namelijk gebaseerd op zilver. Dat maakt de ingrediënten die nodig zijn om dit medicijn te maken een stuk goedkoper zijn dan die van huidige kankermedicijnen die vaak gebaseerd zijn op platina.