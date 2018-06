Goed nieuws voor toekomstige maankolonisten!

Japanse onderzoekers hebben in een van de maan afkomstige meteoriet het mineraal moganiet ontdekt. Het is een belangrijke ontdekking; het mineraal kan namelijk alleen ontstaan in de aanwezigheid van water.

Lagere breedtes

We weten al een tijdje dat de maan water of in ieder geval ijs herbergt. Dat water bevindt zich echter nabij de polen, op plekken waar zonlicht er niet bij kan komen (in kraters, bijvoorbeeld). De meteoriet die Japanse onderzoekers nu onder de loep hebben genomen, komt echter niet uit het poolgebied. En suggereert dus dat er ook op lagere breedtes water te vinden is op de maan.

Inslagen

Dat water zou daar zijn beland door toedoen van een inslag: een water bevattend hemellichaam sloeg waarschijnlijk op de maan in. Daarbij verdampte een deel van het water. Maar het overgebleven water sijpelde de maanbodem in, waar het uiteindelijk het mineraal moganiet vormde. Een tweede inslag zorgde er vervolgens voor stukjes van het maanoppervlak – met daarin het moganiet – wegvlogen. En één van die stukjes is de meteoriet die de onderzoekers onder de loep hebben genomen.

Waterijskristallen

De onderzoekers sluiten uit dat het moganiet in de maanmeteoriet ontstaan is nadat deze op aarde is geland. Als dat het geval zou zijn, zou je immers verwachten dat je het mineraal in alle maanmeteorieten die op aarde zijn beland, aantreft. En dat is niet het geval. De onderzoekers gaan er dan ook vanuit dat het mineraal op de maan – in aanwezigheid van water – is ontstaan.

Voor nu denken de onderzoekers dan ook dat er op lagere breedtes, onder het maanoppervlak waterijskristallen te vinden zijn. Het is goed nieuws voor mensen die dromen van langdurige bemande missies naar de maan, omdat het water net onder het oppervlak wellicht gemakkelijker te verzamelen is dan dat in donkere hoekjes nabij de polen.