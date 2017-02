Onderzoekers hebben de scheur vanuit de lucht gefilmd en dat levert spectaculaire beelden op!

De Larsen C-ijsplaat bevindt zich aan de rand van het Antarctisch Schiereiland. Het is een enorme ijsmassa die op het water rust. De ijsplaat wordt gevoed door op het land rustende gletsjers. In de drijvende ijsmassa zit een kilometers lange scheur. Het lijkt er dan ook op dat een groot deel van de ijsplaat binnenkort afbreekt en het ruime sop kiest. Het gaat dan om een ijsberg van zo’n 5000 vierkante kilometer.

Nieuwe beelden

Onderzoekers zijn nu met een vliegtuigje over de ijsplaat gevlogen en hebben de – nog altijd groeiende – scheur gefilmd. Ze lijken er steeds meer van overtuigd te zijn dat dat deze scheur op korte termijn – binnen enkele maanden – resulteert in de geboorte van een enorme ijsberg. Vandaar dat onderzoekers – die normaliter in de zomer op de ijsplaat verblijven voor onderzoek – dit jaar hun kamp niet op de ijsplaat hebben opgeslagen. In plaats daarvan vliegen ze regelmatig met een vliegtuigje naar de ijsplaat voor onderzoek, om vervolgens kort daarna weer met het vliegtuigje huiswaarts te keren.

Klimaatverandering?

Onduidelijk is nog altijd of de enorme scheur in de Larsen C-ijsplaat het resultaat is van klimaatverandering. Onderzoekers wijzen erop dat het heel normaal is dat ijsplaten zo af en toe ijs verliezen. Tegelijkertijd is er wel bewijs dat de ijsplaat door toedoen van een opwarmende aarde dunner is geworden.

Het kan groter Als Larsen C straks een 5000 km2 grote ijsberg verliest, is dat zeker geen record. De grootste ijsberg die satellieten ooit los zagen breken, was ongeveer 11.000 km2 groot.

Ook onduidelijk is welke gevolgen het afbreken van een flink stuk van deze ijsplaat heeft. “Er is een kans dat Larsen C stabiel blijft en dat het ijs weer aangroeit,” stelt onderzoeker Paul Holland. Maar als dat niet gebeurt, kan het zijn dat de ijsplaat onvoldoende tegengas geeft aan de gletsjers die erachter liggen, waardoor deze versneld in het water glijden. Datzelfde zagen we eerder gebeuren bij de aangrenzende Larsen B-ijsplaat. Deze ijsplaat brak een aantal jaren geleden uiteen, waarna de achterliggende gletsjers versnelden en een grotere bijdrage gingen leveren aan de stijgende zeespiegel.