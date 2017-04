Het warmteschild ontsnapte vorige week aan de aandacht en greep van astronauten.

Eigenlijk hadden de astronauten Peggy Whitson en Shane Kimbrough vorige week vier warmteschilden moeten installeren aan de buitenzijde van het ISS. Maar tijdens de ruimtewandeling ging er even iets mis. Eén van de warmteschilden zweefde weg en moet als verloren worden beschouwd.

Marco Langbroek – een archeoloog met een grote interesse voor sterrenkunde – is er nu in geslaagd het warmteschild te fotograferen. Op de foto’s is het schild – dat ongeveer 1,5 bij 0,6 meter groot is – te zien als een dun lijntje.

Het warmteschild zweeft op het moment voor het ruimtestation uit en vormt geen risico voor het ISS of de astronauten. Naar verwachting zal het schild over een paar maanden in de atmosfeer van de aarde afdalen en verbranden.