De drie astronauten zijn onderweg naar het ruimtestation en komen daar vanavond al aan.

De Sojoez-capsule met aan boord een Canadese, Amerikaanse en Russische astronaut werd eind van de middag (Nederlandse tijd) gelanceerd. Het was extra spannend, aangezien de laatste bemande missie naar het ISS misging: kort na de lancering ontstonden problemen, waardoor de missie moest worden afgebroken. De astronauten kwamen met de schrik vrij. Een uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van de problemen volgde. En uiteindelijk bleek dat een stuwraket de brandstoftank had geraakt, waardoor een explosie ontstond. Ondanks het ongeluk hielden NASA en Roscosmos vertrouwen in de Sojoez. En het ruimtevaartuig heeft dat vertrouwen niet beschaamd, want de lancering van vanmiddag ging volgens het boekje.

The #Exp58 crew is safely in orbit! I’m grateful to Director General Dmitry Rogozin and the entire @NASA and @roscosmos teams for their dedication to making this launch a success. Ad Astra! pic.twitter.com/lXENvE0N6e

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 3 december 2018