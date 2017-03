Na bijna 16 kilometer op Mars te hebben afgelegd, is het profiel op het middelste wiel aan de linkerzijde van de Marsrover op twee plaatsen gescheurd.

Dat blijkt uit foto’s die Curiosity eerder deze maand van zijn eigen wielen heeft gemaakt. Te zien is dat het profiel op het middelste wiel aan de linkerzijde van de rover op twee plaatsen kapot is gegaan. Beide beschadigingen moeten recent zijn ontstaan: op de foto’s die Curiosity eind januari van zijn wielen maakte, zijn de beschadigingen nog niet te zien.

De wielen

Curiosity heeft zes wielen die ongeveer 50 centimeter groot zijn. Ze zijn gemaakt van aluminium. Op de wielen rustten zigzag-lijntjes die ongeveer 7,5 millimeter uitsteken. Deze dragen het gewicht van de rover, voorzien de rover van grip en voorkomen dat deze omkukelt op ongelijk terrein. En op één van de zes wielen zijn die zigzag-lijntjes nu dus op twee plekken kapot.

Levensduur

Wat betekenen de beschadigingen voor de missie van Curiosity? Een onderzoeksprogramma op aarde suggereert dat een wiel als het profiel op drie plaatsen kapot is, over de helft (op zo’n 60 procent) van zijn leven is. Curiosity heeft op dit moment zo’n 16 kilometer in de benen. Dus zelfs als er nu een derde beschadiging bij zou komen, zou het wiel nog wel wat kilometers kunnen maken. Vooralsnog lijkt Curiosity dan ook prima in staat om de gebieden die deze nog op Mars zou moeten bestuderen, te bereiken. “De zes wielen kunnen nog lang genoeg mee om het voertuig naar alle geplande bestemmingen te brengen,” bevestigt projectmanager Jim Erickson.

Onderzoek

NASA houdt de wielen van Curiosity sinds 2013 nauwlettend in de gaten. In dat jaar moest men vaststellen dat de wielen veel sneller beschadigden dan verwacht. Besloten werd om de rover te ontzien door routes met veel scherpe stenen te mijden. In die tijd werd ook een onderzoeksprogramma op aarde gestart om te achterhalen wat verschillende beschadigingen – waaronder beschadigingen aan het profiel – betekenen voor de levensduur van de rover.

NASA benadrukt dat de beschadigingen aan het profiel niet als een verrassing komen. In augustus is het alweer vijf jaar geleden dat Curiosity op Mars landde en de rover heeft al zo’n 16 kilometer afgelegd. Het belangrijkste missiedoel heeft Curiosity reeds behaald: de rover heeft vastgesteld dat dit deel van Mars ooit omstandigheden kende die gunstig waren voor eventuele microbiële levensvormen op Mars. Momenteel doet Curiosity onderzoek naar Mount Sharp: een uit laagjes opgebouwde heuvel in het hart van de Gale-krater. Om de nieuwe missiedoelen die in het kader van dat onderzoek gesteld zijn, te behalen moet de rover nog zo’n 6 kilometer rijden.