Op Antarctica hebben Japanse wetenschappers een borstelworm ontdekt. Borstelwormen zijn een grote klasse van ringwormen, waarvan al meer dan 11.000 soorten zijn beschreven.

De borstelworm is al in 1981 nabij het Japanse Syowa-station in het water gevonden op een diepte van negen meter. Nu pas zijn onderzoekers erachter gekomen dat het om een nieuwe soort gaat. Het wormpje heet Flabegraviera fujiae en heeft een dikke, gelachtige jas. De ringworm is vernoemd naar de ‘Fuji’, het schip dat tijdens de expeditie in 1981 gebruikt is als ijsbreker.

“Het is het derde geslacht binnen de Flabegraviera-soort”, vertelt Dr. Keiichi Kakui. “Deze drie wormen komen alleen voor in en rondom Antarctica. We kunnen veel van ze leren, bijvoorbeeld hoe borstelwormen zich aanpassen aan extreme omstandigheden.”

Bijzonder detail is dat de Flabegraviera fujiae dicht bij het oppervlak leeft. Dit betekent dat duikers deze diertjes makkelijker kunnen bestuderen dan andere Flabegraviera-wormen. De onderzoekers hopen in de toekomst experimenten uit te voeren met levende Flabegraviera fujiae om meer te weten te komen over hoe deze dieren leven in deze wateren.