Voor het eerst in vijftien jaar zijn in het oosten van Thailand Chinese tijgers met jongen ontdekt.

Dat blijkt uit onderzoek van de organisaties Freeland en Panthera dat in nauwe samenwerking met de Thaise overheid is uitgevoerd.

Voortplanting

Met behulp van cameravallen gingen de onderzoekers in de bossen in het oostelijke deel van Thailand op zoek naar Chinese tijgers. En met succes! Er werden meerdere tijgers gefotografeerd. Wat met name interessant is, is dat er naast volwassen tijgers ook enkele jongen werden gespot. Dat bewijst dat deze populatie zich bovendien voortplant. En dat is bijzonder. Het is namelijk voor het eerst in vijftien jaar tijd dat in dit deel van Thailand voortplantende tijgers en hun jongen zijn aangetroffen. Dat deze populatie daarmee uniek is, staat buiten kijf: wereldwijd zijn ons – als we deze nieuwe ontdekking meerekenen – slechts twee voortplantende populaties Chinese tijgers bekend.

Hoopgevend

Het onderzoek wijst bovendien uit dat de tijgerdichtheid in het oostelijke deel van Thailand zo’n 0,63 Chinese tijgers per 100 vierkante kilometer is. Dat betekent dat we te maken hebben met een bescheiden populatie. Maar toch zijn onderzoekers enthousiast. Deze populatie leeft namelijk in een gebied waar stroperij en illegale houtkap hoogtij vieren en toch weet deze klaarblijkelijk het hoofd boven water te houden. Het laat zien dat deze tijgers meer kunnen hebben dan gedacht.

Groei

Dat wil niet zeggen dat natuurbeschermers na deze ontdekking achterover kunnen leunen. Het is zeer belangrijk dat de populatie ook de komende tijd beschermd wordt, zodat de jonge tijgers volwassen kunnen worden en zich ook weer kunnen gaan voortplanten. Wellicht kan de populatie dan verder gaan groeien.

Naar schatting zijn wereldwijd nog zo’n 221 Chinese tijgers in leven. Zij zijn te vinden in Thailand en Myanmar. De grootste populatie vinden we in Thailand in het Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary. Deze populatie bestaat uit 35 tot 38 individuen en is de enige andere voortplantende populatie Chinese tijgers die ons bekend is.