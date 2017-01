Wetenschappers hebben schitterende slowmotion-video’s gemaakt van een ratelslang die een prooi probeert te vangen. De ratelslang is niet altijd succesvol. Dankzij de videobeelden weten we waarom.

Een slang is een roofdier en dus afhankelijk van prooien om te overleven en voort te planten. Prooien moeten roofdieren ontwijken om te overleven en voort te planten. Hierdoor zijn beide partijen evolutionair aangepast om te overleven. Een slang kan razendsnel aanvallen, terwijl een prooi – in dit geval de Merriams kangoeroegoffer – in een fractie van een seconde wegduikt.

Onderzoekers hebben acht aanvallen van de Mojave-ratelslang vastgelegd. Vier keer was de ratelslang succesvol, maar vier andere keren ontsnapte de muis. Het roofdier viel zijn prooi aan op een afstand van 4,6 tot 20,6 centimeter. Als een aanval niet slaagde, dan kwam dit omdat de muis snel wist te ontkomen of omdat de slang zijn tanden net verkeerd richtte.

Oeps!

In de eerste video is te zien dat de Merriams kangoeroegoffer zichzelf in de lucht lanceert, zodra hij merkt dat de slang aanvalt. In de tweede video maakt de slang een stuurfout, waardoor de prooi geluk heeft en ontsnapt.

500 frames per seconde

De infraroodvideo’s zijn ’s nachts gemaakt. Iedere video bestaat uit 500 frames per seconde en zijn twintig keer vertraagd. De bevindingen zijn vandaag online te lezen op de site van het wetenschappelijke vakblad Scientific Reports.