Na de Tesla-dakpannen en de flinterdunne zonnepanelen is er weer iets nieuws op het gebied van duurzame energie: zonneverf. Deze nieuwe verf haalt energie uit waterdamp.

Wetenschappers van de RMIT universiteit hebben zonneverf ontwikkeld. Deze verf bevat een nieuw materiaal dat vocht absorbeert, namelijk synthetisch molybdeen-sulfide. Je kunt het vergelijken met de werking van die vochtabsorberende silicagel-zakjes in schoenendozen.

De zonneverf bestaat uit titaniumoxidedeeltjes om zonne-energie op te vangen. En dan ontstaat er iets bijzonders. Synthetisch molybdeen-sulfide gedraagt zich ook als een halfgeleider en splitst wateratomen – met dank aan de zonne-energie – in waterstof en zuurstof. Hierdoor kan een geverfde muur brandstof creëren, namelijk waterstof.

Dit werkt vrijwel overal. “Als er maar waterdamp in de lucht aanwezig is”, zegt hoofdonderzoeker Dr Torben Daeneke van de RMIT universiteit. “Het systeem hoeft niet gevoed te worden met schoon of gefilterd water.”

Paper

Het paper ‘Surface Water Dependent Properties of Sulfur Rich Molybdenum Sulphides – Electrolyteless Gas Phase Water Splitting‘ is deze week gepubliceerd in ACS Nano.

Interessant concept

“Het systeem kan gebruikt worden in droge, warme gebieden aan de kust”, zegt collega professor Kourosh Kalantar-Zadeh. “Het zeewater verdampt door het zonlicht, waarna waterdamp geabsorbeerd wordt om brandstof te maken. Het is een interessant concept.”