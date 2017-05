Al drie miljoen jaar ligt de 2,5 jaar oude peuter Selam in de grond. Archeologen hebben haar opgegraven en troffen iets moois aan. Zo is de wervelkolom van deze Australopithecus afarensis volledig intact.

Het is de meest complete ruggengraat van een vroegere mensachtige. Dankzij Selam weten onderzoekers nu dat bepaalde delen van het menselijke skelet miljoenen jaren eerder zijn ontwikkeld dan eerder werd gedacht.

Niet alleen mensen, maar ook andere dieren hebben een wervelkolom. Toch is de onze uniek. Dankzij onze ruggengraat kunnen wij namelijk op twee benen lopen. De wervelkolom is dus in korte tijd flink veranderd. Helaas is de evolutie van de ruggengraat lastig in kaart te brengen, omdat er weinig fossiele vondsten zijn om de lijnen te verbinden. Vandaar dat de vondst van Selam een schot in de roos is.

“Tot nu toe wisten we niet hoeveel wervels onze voorouders hadden”, vertelt hoofdauteur Carol Ward van de universiteit van Missouri-Columbia. Zij en haar teamleden publiceerden deze week een paper in het wetenschappelijke vakblad Proceedings of the National Academy of Science. “Selam laat ons precies zien hoe de wervelkolom van onze voorouder was gepositioneerd.”

Aantal gelijkenissen

De wervelkolom van Selam lijkt al aardig op die van de moderne mens. Dit betekent dat onze ruggengraat al miljoenen jaren geleden is gevormd. Net als de moderne mens heeft Selam twaalf borstwervels en twaalf paar ribben. Dat zijn er minder dan in de meeste apen.

Over Selam

Selam is dezelfde mensachtige als Lucy de Australopithecus. Het kind leefde ongeveer 100.000 jaar voor Lucy. Dankzij Selam leerden onderzoekers ook aardig wat over de ontwikkeling van A. afarensis. Zo weten we dat kinderen van A. afarensis zich ongeveer net zo snel ontwikkelden als jonge chimpansees. Ook weten we dankzij Selam dat de Australopithecus afarensis nog regelmatig in bomen klom.