NOAA’s GOES-16-satelliet heeft de eerste foto’s naar de aarde gestuurd. De weersatelliet is op 19 november 2016 gelanceerd en draait sindsdien om de aarde heen. De allereerste kiekjes zijn schitterend.

Meteorologen en wetenschappers keken lange tijd uit naar de eerste beelden. De GOES-16 is een flinke stap omhoog in de wereld van de weersatellieten. Het is de eerste GOES-satelliet van de vierde generatie. De laatste GOES-satelliet (en dus tevens het laatste exemplaar van de derde generatie) werd op 4 maart 2010 gelanceerd.

Nieuwe televisie

Je kunt het vergelijken met de aanschaf van een nieuwe televisie, die het beeld vele malen scherper toont dan de oude beeldbuis. Zo voelt het een beetje voor meteorologen. De scherpe visuele en (nabij-)infraroodbeelden laten wolken, waterdamp, rook, ijs en vulkanisch as in de aardse atmosfeer zien.

Harde werker

De haarscherpe beelden worden geproduceerd door het zogenoemde Advanced Baseline Imager-instrument. Dit instrument schiet vier keer zo scherpe beelden als de camera van GOES-15. Daarnaast maakt de geostationaire satelliet iedere vijftien minuten een complete opname van de globe. De Verenigde Staten hebben geluk, want dit land wordt iedere vijf minuten gefotografeerd. Tjah, NOAA is een Amerikaanse instantie, dus – zoals Trump het zegt – “America First”. GOES-16 scant de aarde vijf keer sneller dan iedere andere GOES-satelliet. Knap!

De mooiste foto’s tot nu toe

Nu ben je waarschijnlijk benieuwd naar wat mooie beelden van GOES-16. Daar komen ze…

GOES-17

Benieuwd naar meer? Je kunt alle nieuwe foto’s bekijken op deze pagina. Later dit jaar wordt GOES-S gelanceerd, die in de ruimte verder gaat als GOES-17.