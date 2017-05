In 2009 ontdekte de scheikundige Mas Subramanian een nieuwe kleur blauw. Deze mooie kleur blauw is straks te koop als een krijtje.

Subramanian mixte in 2009 de metalen yttrium, indium en mangaanoxiden in zijn laboratorium. Hij warmde dit mengsel op tot bijna 1200 graden Celsius, waarna het materiaal een felblauwe kleur kreeg. Het was de eerste keer sinds de ontdekking van kobaltblauw in 1802 dat er een nieuw blauw pigment is gecreëerd. Het pigment heet YInMn. Anders dan kobaltblauw en Pruissisch blauw is YInMn milieuvriendelijk en duurzaam. Ook blijft de kleur stabiel op hoge temperaturen en vervaagt het niet na onderdompeling in een bad met zuur.

Krijtje

Je begrijpt wel dat schilders, kunstenaars en restauratoren geïnteresseerd zijn in dit pigment. Vandaar dat het pigment straks in allerlei producten verwerkt wordt. Zo komt er eind dit jaar een krijtje op de markt met dit pigment. Op dit moment houdt het bedrijf Crayola een wedstrijd om een nieuwe naam te kiezen voor het krijtje, aangezien YInMn niet zo lekker bekt.

Paardenbloem-geel sneuvelt

Aangezien YInMn-blauw wordt toegevoegd aan het assortiment, sneuvelt er een andere kleur. Het paardenbloem-gele krijtje is straks niet meer verkrijgbaar. De kleur maakt al 27 jaar deel uit van het assortiment van Crayola. Toch gebeurt dit niet direct. Eerst moet het YInMn-blauwe krijtje goedgekeurd worden door de FDA. Aangezien YInMn-blauw geen giftige stoffen bevat, zal dit goedkeuringsproces vermoedelijk soepel verlopen.

Zoektocht naar kleuren

Overigens hebben Subramanian en zijn collega’s inmiddels al veel nieuwe pigmenten gevonden: van oranje tot groen en van paars tot turquoise. Ze zijn nog wel op zoek naar een nieuw pigment rood, dat niet alleen stabiel is, maar ook in staat is om warmte te reflecteren.