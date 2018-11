Marslander InSight zal maandag voet op de rode planeet zetten.

InSight werd in mei gelanceerd. De missie verloopt tot op heden vlekkeloos, maar de echte uitdaging moet nog komen: de landing op de planeet die de InSight-lander voortaan zijn thuis mag noemen. “Landen op Mars is moeilijk,” stelt Thomas Zurbuchen namens NASA, de eigenaar van de Marslander. “Het vergt vaardigheid, concentratie en jaren van voorbereiding.”

Zeven minuten vol verschrikking

Komende maandag raakt de InSight-lander met een snelheid van zo’n 19.800 kilometer per uur het randje van de Martiaanse atmosfeer. Vervolgens moet de lander in nog geen zeven minuten tijd sterk worden afgeremd, zodat die snelheid kan worden teruggebracht tot zo’n 8 kilometer per uur. Met die snelheid zal de lander vervolgens voet op Mars zetten. Of beter gezegd: drie voeten. Want de InSight-lander staat op drie pootjes.

“Er is een reden dat ingenieurs landen op Mars ook wel aanduiden als ‘zeven minuten vol verschrikking’,” aldus Rob Grover, leider van het team dat verantwoordelijk is voor de landing van InSight. Hij wijst erop dat de lander op het moment van de afdaling en landing niet direct bestuurd word, maar vliegt op basis van commando’s die eerder zijn verstuurd. “We hebben onze plannen jaren getest, veel geleerd van andere landingen op Mars en alle omstandigheden die Mars ons kan voorschotelen bestudeerd.” Maar of dat genoeg is? Dat weten we komende maandag. En als alles volgens plan verloopt, krijgen we dit keer vrij snel te horen of alles goed is gegaan. Want de InSight-lander is niet alleen naar Mars afgereisd; hij wordt vergezeld door twee mini-satellieten die informatie afkomstig van InSight met de snelheid van het licht naar de aarde kunnen sturen. Het zou in theorie kunnen betekenen dat we acht minuten nadat InSight voet op Mars heeft gezet al kunnen weten of alles goed is gegaan. Zonder de twee nanosatellieten zouden we al snel enkele uren op die informatie moeten wachten.

De missie

Als de lander heelhuids op Mars is gearriveerd, zal deze de eerste maanden voornamelijk druk zijn met het installeren van de nodige instrumenten. “Zodra InSight gesetteld is op de rode planeet en de instrumenten klaar zijn voor gebruik, zal deze waardevolle informatie gaan verzamelen over de structuur van het diepe binnenste van Mars,” aldus Lori Glaze, eveneens verbonden aan NASA. “Die informatie zal ons helpen om de totstandkoming en evolutie van alle rotsachtige planeten – waaronder het exemplaar dat wij ons thuis noemen – te begrijpen.” Waar eerdere Marsmissies zich richtten op wat er aan het oppervlak van de rode planeet te zien is, zal InSight als eerste een kijkje in Mars gaan nemen. De lander zal bijvoorbeeld een warmtesonde in het oppervlak van Mars hameren en zo de temperatuur op ongeveer vijf meter diepte meten. Ook moet InSight marsbevingen en meteorietinslagen monitoren en onthullen uit welke elementen de kern van de rode planeet bestaat.

Maar eerst moet NASA de lander dus heelhuids op Mars zien te krijgen. En natuurlijk kun je live meekijken en houden we je ook op Scientias.nl op de hoogte van het verloop van deze spannende missie. Zoals het er nu naar uitziet, landt InSight maandag om iets voor 21.00 uur (Nederlandse tijd) op Mars. De eerste foto’s die InSight vanaf het oppervlak maakt, worden niet lang daarna verwacht.