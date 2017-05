Elon Musk heeft weer een nieuw projectje: The Boring Company. En het is allesbehalve saai.

The Boring Company heeft een duidelijk doel voor ogen: boren. Heel veel boren. Als het aan Musk ligt, wordt het dichtgeslibde wegennetwerk in steden uitgebreid met een netwerk van ondergrondse tunnels. In die tunnels reizen auto’s op een soort skates razendsnel van A naar B. De skates doen tegelijkertijd dienst als lift en brengen auto’s vanuit de tunnels aan het oppervlak en vice versa. Hoe dat er ongeveer uit zou moeten gaan zien? Bekijk het filmpje hieronder!

De tunnels kennen geen snelheidslimiet. Maar de ‘skates’ zouden een maximale snelheid van zo’n 200 kilometer per uur moeten kunnen behalen. Het zijn snelheden die op dit moment ondenkbaar zijn in de grote stad en de reistijd in die stad dus enorm kunnen terugdringen.

Wie denkt dat het allemaal verre toekomstmuziek is, heeft het wellicht mis. Op het terrein van SpaceX in Los Angeles wordt namelijk op dit moment een 15 meter lange test-tunnel gegraven. Natuurlijk zijn er nog wel wat hindernissen te nemen: zo is de aanleg van tunnels bijzonder duur en moet zo’n heel 3D-netwerk van tunnels wel heel wat tijdswinst opleveren voor economisch verkeer wil het economisch aantrekkelijk zijn.

The Boring Company is het zoveelste ideetje dat uit de hoge hoed van Elon Musk komt zetten. De mede-bedenker van PayPal zette eerder het zeer succesvolle ruimtevaartbedrijf SpaceX op en ontwikkelde de eveneens succesvolle elektrische auto Tesla. Nog niet zolang geleden kwam hij bovendien met een idee voor een supersnel transportsysteem op de proppen – de Hyperloop – dat nu wereldwijd verder wordt verkend.